進入年底最後交易周，中國人民銀行繼續大力增援跨年流動性。人行25日透過公開市場開展人民幣（下同）4,710億元操作，扣除到期的1,840億元，等於單日向市場淨投放2,870億元，規模創下近一個月新高。
綜合陸媒25日報導，人行公告，為維護年末流動性合理充裕，25日進行7天期逆回購操作3,810億元、14天期900億元，利率仍分別持平於1.8％和1.95％。
值得注意的是，這是人行連續第六個交易日開展14天期逆回購。時隔約三個月，人行在12月18日重啟14天期逆回購，且投放規模不斷加大。12月18日至21日，14天期逆回購操作規模分別為600億元、1,820億元、1,510億元、2,260億元。25日起，因為7天期逆回購操作資金即可跨年，但人行仍保留14天期逆回購，顯示護航市場流動性的決心。
根據測算，人行從本月中旬開始擴大向市場釋出資金，12月11日～15日當周淨投放9,990億元，上周則是淨投放3,060億元。
在人行持續擴大釋水下，25日銀行間市場利率基本持穩在9月以來的低位區間。銀行間隔夜拆借利率（Shibor）25日報1.5920％，較上日跌2.4個基本點；7天期銀行回購利率較上日微幅上揚4個基本點，報1.8120％。
報導稱，市場人士指出，由於年底市場資金需求增大，加上銀行考核時點臨近，為緩解此期間可能出現的流動性緊張局面，人行近日加大在公開市場的操作力度，增強市場對年末資金保持合理充裕的信心。
中國銀行研究院研究員梁斯表示，今年12月由於政府債券發行、MLF（中期借貸便利）到期續作、年末購匯需求、監管考核、財政收支變動以及節日需求等因素，可能會對流動性帶來一定影響。尤其是月底流動性需求或有所上升，加之2024年元旦假期臨近，也會增大金融機構的跨節流動性需求。因此人行提前開展較長期限的14天期逆回購操作，並且擴大流動性供給，都是為了穩定市場信心。
展望年末，梁斯表示，預計人行將繼續利用公開市場操作等方式確保流動性合理充裕，滿足市場流動性需求，年底前降準降息機率不大。
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