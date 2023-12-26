過去兩年多來深陷低迷的記憶體晶片市場，在年初在三星電子、美光等大廠相繼減產後，終於改善庫存過剩的問題，推動DRAM晶片價格上漲，這是近兩年半來首例，外界看好記憶體晶片市場今年觸底，2024年恢復成長。
日經新聞25日報導，TrendForce資料顯示，被視為DRAM指標產品的DDR4型8GB產品合約單價今年10月達到1.50美元，較9月上漲15.4％，為2021年7月以來首度上漲。該產品合約單價在11月續漲10％至1.65美元。
除了DDR4型8GB產品之外，其他規格的DRAM晶片合約價在今年10月普遍都有10％上下的月增幅。一般而言，記憶體晶片合約價是由晶片供應商與企業客戶共同決定，合約價上漲意味著供應商握有優勢。
事實上，DRAM晶片市場在今年第三季已出現觸底反彈的跡象。資料顯示，今年第三季全球DRAM晶片市場營收較前一季增加18％，達到134.8億美元，主因是今年以來各大廠相繼減產促使市場供需逐漸恢復平衡。
回顧疫情期間，全球居家辦公熱潮一度讓記憶體晶片需求暴增，但2021年疫情逐漸消退後市場需求降溫，再加上高通膨、高利率持續打擊消費支出，使PC及各類消費電子裝置需求減弱，連帶造成全球記憶體晶片供應過剩，價格一路走跌。
三星、SK海力士及美光等三大DRAM晶片製造商自今年以來相繼減產，終於在近日扭轉頹勢。三星先前公布第三季營收成長16％，SK海力士第三季營收更締造34.4％成長率。美光第三季雖然均價下滑，但晶片出貨量成長仍舊促成整體營收成長4.2％。
且第三季全球NAND Flash市場營收季增2.9％，預期第四季成長率擴大至20％。
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