今年人工智慧（AI）技術突破的步伐飛快，許多人將2023年稱為人工智慧年。最新調查顯示，ChatGPT是全球最受歡迎的生成式AI工具，在去年9月至今年8月間，訪問量超過140億次。

線上內容寫作公司Writerbuddy.ai分析3,000多種AI工具發現，在去年9月至今年8月間，OpenAI的聊天機器人ChatGPT的訪問量高達146億次，成為全球最受歡迎的生成式AI工具。

排名第二的是前谷歌員工開發的聊天機器人Character.ai，訪問量達38億次。AI寫作工具Quillbot名列第三，訪問量為11億次。第四和第五名分別為AI圖像生成工具Midjourney和AI技術開源平台Hugging Face，訪問量分別為5億和3.17億。

此外，谷歌今年2月宣布、3月正式推出的AI機器人Bard位居第六，訪問量為2.42億次。Bard與ChatGPT最大的差異在於訓練模型資料來源，前者可不斷從網路取得最新資料。

入榜的前十大AI工具還包括AI寫作工具NovelAI、視訊編輯器Capcut、AI聊天機器人Janitor AI和圖片生成器Civitai。根據Writerbuddy.ai的分析發現，去年9月至今年8月，前50大AI工具合計訪問量超過240億次，大部分使用者為男性。

OpenAI在去年11月推出ChatGPT後瞬間風靡全球，在全球掀起AI狂潮，AI成為科技大廠和新創公司必爭之地，生成式AI的使用量也呈爆炸性成長。ChatGPT成為史上最快達到100萬名使用者的平台，短短五天就抵達該里程碑。

ChatGPT成就不止如此，瑞銀（UBS）資料顯示，ChatGPT上線不到三個月，每月活躍用戶數即達到1.23億人，比TikTok更快實現1億名用戶的目標，後者花費九個月的時間，而Instagram用了二年半才累積到1億名用戶。

儘管OpenAI近期爆出負面消息，從執行長奧特曼（Sam Altman）被董事會開除又火速復職，再到潛在有害的AI發展，但仍不影響ChatGPT的人氣。