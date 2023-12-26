電動車製造商特斯拉（Tesla）發起電動車價格戰，投資機構因此看好其市值在明年重回兆美元俱樂部。但華爾街另一派人士則對此並不樂觀，認為電動車需求正在減弱，且競爭全面加劇。

投資機構Wedbush將特斯拉的目標價從每股310美元調升至350美元，意味著較目前股價水準再上漲37％，將使特斯拉市值從目前約8,000億美元拉高至1.1兆美元。

2023年初特斯拉調降全球電動車售價，成功刷新第一、二季交付紀錄後，利潤卻也大幅縮水。長期看好特斯拉的Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives），認為馬斯克（Elon Musk）發起的價格戰為「老練的舉動」，並強調他多年來對特斯拉「優於大盤」的評級。

據伊弗斯分析，特斯拉第四季在中國市場的銷量可望再創新高，其毛利潤率現在已趨於穩定，2024年後應會開始上升。

另外，伊弗斯認為即便全球電動汽車的總體需求明顯放緩，特斯拉未來將推出的Cybertruck，以及平價版Model 2（售價低於3萬美元）將可望帶動明年成長。不過，馬斯克曾對Cybertruck潑冷水，預估該款車輛量產至少一年後才有機會獲利。

另一方面，華爾街另一派傾向對特斯拉抱持懷疑態度。加拿大皇家銀行（RBC）下調特斯拉第四季預期交付4.2％，並且認為下行風險可能為其股價帶來壓力。RBC資本市場分析師納拉揚（Tom Narayan）表示，根據每月特斯拉登記數量，美國、歐洲和中國等三個主要市場第四季開始疲軟，但中國在11月及12月初表現強勁。

加拿大皇家銀行對特斯拉的評級為跑贏大盤，目標價為300美元。納拉揚補充，由於美國通膨削減法案（IRA）的提前執行，補貼刺激的季末買氣將為預測帶來不確定性。