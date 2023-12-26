近一年比特幣價格走勢

根據公開備忘錄和內情人士表示，美國證交會（SEC）官員與至少七家有意發行比特幣現貨ETF的企業代表會面，並要求至少二家在12月29日前提交最後修改文件，這意味著比特幣現貨ETF離問世又更近一步。

根據CoinDesk報價，比特幣25日下跌0.7％，報43,358.1美元，今年來累計狂飆161％。

綜合外媒25日報導，這次與美國證交會官員會談的業者包括資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）、灰度投資（Grayscale Investments）、女股神伍德（Cathie Wood）的方舟投資管理公司（ARK），以及瑞士加密幣業者21 Shares的代表。出席會議者還有比特幣現貨ETF的潛在交易所，包括那斯達克交易所、以及美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）。

美國證交會將在明年1月10日前決定是否批准方舟和21 Shares的聯合提案，多數發行人預期證交會可能在該截止日的前幾天，一併通過數件申請案。兩家出席會議的高階主管透露，證交會將更新申請文件的最後截止日定在12月29日，並向與會者表示，發行人若是沒有趕上期限，將無法成為可能在明年初獲核准的首批比特幣現貨ETF。

自2021年美國證交會否決多起比特幣現貨ETF申請案，稱加密貨幣市場容易遭受到詐欺和操縱價格風險。截至目前，美國證交會僅批准比特幣和乙太幣期貨ETF。

但近幾個月有更多跡象顯示，證交會可能至少批准13件比特幣現貨ETF申請案中的數檔。部分人士認為，催化劑是美國聯邦上訴法院先前做出支持灰度將比特幣信託基金轉換為比特幣現貨ETF的裁決。消息人士透露，證交會暗示將在明年前幾個工作日批准比特幣現貨ETF。

市場樂觀期待美國政府更能接受加密幣產業，並預期明年1月會核准數檔比特幣現貨ETF。今年比特幣氣勢如虹，一掃去年的低迷不振行情，產業人士看好明年比特幣將持續走高。但加密幣產業仍面臨不少風險，包括美國主管機關可能讓數位資產公司更難重現前次產業榮景，證交會的監管依然是加密幣產業的最大威脅。