【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231225)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
正新(2105) 中華電(2412) 元大金(2885) 寶成(9904) 大江(8436)
立端(6245) 高技(5439) 開發金(2883) 兆豐金(2886) 宏捷科(8086)
大成(1210) 聯強(2347) 華新(1605) 榮運(2607) 東和鋼鐵(2006)
台肥(1722) 中美晶(5483) 威剛(3260) 穩懋(3105) 東洋(4105)
臻鼎-KY(4958) 東浦(3290) 旺旺保(2816) 太景*-KY(4157) 湧德(3689)
長榮鋼(2211)
2.連續賣超四日的股票：
遠百(2903) 鈊象(3293) 中興電(1513) 中華(2204) 東陽(1319)
正文(4906) 合正(5381) 精星(8183) 力特(3051) 千如(3236)
宏泰(1612) 合機(1618) 精剛(1584)
3.連續賣超三日的股票：
統振(6170) 上詮(3363) 永捷(4714) 福邦證(6026) 精英(2331)
旺宏(2337) 網龍(3083) 中石化(1314) 慧洋-KY(2637) 京元電子(2449)
茂迪(6244) 元晶(6443) 群聯(8299) 矽統(2363) 合勤控(3704)
浩鼎(4174) 富喬(1815) 台表科(6278) 松上(6156) 福華(8085)
力致(3483) 晶技(3042) 高端疫苗(6547) 健喬(4114) 協易機(4533)
4.連續賣超二日的股票：
網家(8044) 亞翔(6139) 華星光(4979) 光頡(3624) 神盾(6462)
康和證(6016) 威盛(2388) 凌陽(2401) 亞力(1514) 上銀(2049)
國喬(1312) 裕民(2606) 燁輝(2023) 華城(1519) 南亞科(2408)
南茂(8150) 榮剛(5009) 華邦電(2344) 高力(8996) 輔信(2405)
華泰(2329) 台燿(6274) 凱崴(5498) 幃翔(6185) 信音(6126)
岳豐(6220) 宏齊(6168) 泰谷(3339) 華新科(2492) 信昌電(6173)
協禧(3071) 普誠(6129) 倉和(6538) 熱映(3373) 磐儀(3594)
虹堡(5258) 波若威(3163) 定穎投控(3715) 台星科(3265) 佶優(5452)
笙泉(3122) 迎廣(6117) 前鼎(4908)
5.轉買為賣的股票：
統一(1216) 宏碁(2353) 宏達電(2498) 金居(8358) 曜越(3540)
亞昕(5213) 中天(4128) 宜鼎(5289) 創惟(6104) 新光金(2888)
仁寶(2324) 神達(3706) 神基(3005) 大聯大(3702) 聯發科(2454)
陽明(2609) 萬海(2615) 中鴻(2014) 聚亨(2022) 廣積(8050)
中工(2515) 原相(3227) 揚智(3041) 智原(3035) 創意(3443)
世界(5347) 永豐餘(1907) 聯合(4129) 譜瑞-KY(4966) 訊舟(3047)
松瑞藥(4167) 美而快(5321) 金像電(2368) 僑威(3078) 廣運(6125)
元太(8069) 旺矽(6223) 光寶科(2301) 優群(3217) 亞通(6179)
先進光(3362) 艾華(6204) 建準(2421) 台半(5425) 順達(3211)
廣穎電通(4973) 台康生技(6589) 合一(4743) 天鈺(4961) 百德(4563)
力積電(6770) 擎邦(6122) 昇貿(3305) 品安(8088) 旺玖(6233)
6.賣超前20名：
金融股：
元大金(2885)
電子股：
仁寶(2324) 建準(2421) 亞翔(6139) 輔信(2405) 京元電子(2449)
力特(3051) 宏碁(2353) 精英(2331) 旺宏(2337) 迎廣(6117)
正文(4906) 大聯大(3702)
傳產股：
陽明(2609) 中工(2515) 亞力(1514) 萬海(2615) 裕民(2606)
榮剛(5009) 燁輝(2023)
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