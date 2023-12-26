【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231225)

1.外資連續買超五日以上的股票：

中鋼(2002) 新普(6121) 日月光投控(3711) 彰銀(2801) 永豐金(2890)

大成鋼(2027) 欣銓(3264) 佳總(5355) 南電(8046) 常珵(8097)

中光電(5371) 佳邦(6284) 長科*(6548)

2.連續買超四日的股票：

潤泰全(2915) 群創(3481) 致新(8081) 矽創(8016)

3.連續買超三日的股票：

合晶(6182) 晶豪科(3006) 精材(3374) 新美齊(2442) 奇鋐(3017)

安國(8054)

4.連續買超二日的股票：

台積電(2330) 晶宏(3141) 漢翔(2634) 友達(2409) 工信(5521)

合庫金(5880) 毅嘉(2402) 微星(2377) 裕隆(2201) 同致(3552)

長榮(2603) 華航(2610) 長榮航(2618) 建國(5515) 宣德(5457)

鴻準(2354) 富旺(6219) 智擎(4162)

5.轉賣為買的股票：

鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)

台塑化(6505) 南亞(1303) 聯電(2303) 晟德(4123) 正德(2641)

大國鋼(8415) 精確(3162) 亞電(4939) 漢磊(3707) 華南金(2880)

台新金(2887) 廣達(2382) 緯創(3231) 英業達(2356) 技嘉(2376)

大同(2371) 東元(1504) 康那香(9919) 台塑(1301) 台化(1326)

四維航(5608) 台驊投控(2636) 頎邦(6147) 昆盈(2365) 農林(2913)

力麒(5512) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 啟碁(6285) 中裕(4147)

致伸(4915) 力旺(3529) 國統(8936) 智易(3596) 寬魚國際(6101)

敬鵬(2355) 育富(6194) 旭軟(3390) 華通(2313) 良維(6290)

沛波(6248) 中環(2323) 廣明(6188) 華容(5328) 九豪(6127)

雙鴻(3324) 元山(6275) 朋程(8255) 系統電(5309) 大學光(3218)

旭品(3325) 驊訊(6237) 中砂(1560) 耿鼎(1524)

6.買超前20名：

金融股：

臺企銀(2834)

電子股：

緯創(3231) 群創(3481) 聯電(2303) 華通(2313) 鴻海(2317)

毅嘉(2402) 台積電(2330) 英業達(2356) 技嘉(2376) 晶豪科(3006)

友達(2409) 欣銓(3264)

傳產股：

華航(2610) 長榮航(2618) 工信(5521) 漢翔(2634) 新興(2605)

中砂(1560) 中鋼(2002)

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