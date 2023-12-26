【時報-台北電】基本面：
1.前一交易日新台幣以31.140元兌一美元收市，升值6.3分，成交值為8.58億美元。
2.集中市場25日融資增為2458.45億元，融券減為353828張。
3.集中市場25日自營商賣超27.24億元，投信買超23.20億元，外資賣超8.65億元。
4.軟性銅箔基板廠台虹（8039）應用於2.5D、3D封裝的先進封裝材料第三季提升至5％以上，隨著半導體先進封裝市場的開展，台虹抱持樂觀態度。
5.幸福水泥（1108）今年營運雖飽受國內水泥需求下滑威脅，不過在前瞻計畫及廠辦建設需求帶動下，幸福前三季的水泥、水泥製品及石材的營收均較去年同期有2位數以上的成長，預期今年營運成長無虞。
6.影像感測器廠晶相光（3530）25日召開法說會，處長簡宏亨指出，過往投入大量研發資源於BSI（背面照射式CMOS）及強化近紅外感測技術成效漸顯，陸續貢獻營收表現。
7.車用、低軌衛星成明年成長主力，消費性產品也有落底跡象，其中尤以基期低的低軌衛星成長力道最強，乙盛-KY（5243）估，明年應有雙位數成長的契機，然因大環境仍有些變數待克服，再加上伺服器等網雲產品市場雜音較多，暫以持平看待明年營運。
8.智冠（5478）與榮剛（5009）股權交換案後，25日為第二個交易日，再度跌停以153元作收。智冠再發聲明稿澄清，並沒有拒絕獨立董事行使職權，而網銀則擔心，股權交換淪為少數股權人士操縱股價與控制董事會的工具。
9.麗清（3346）年底前出貨旺季催足馬力，隨公司擴大智慧LED布局，訂單自尾燈快速擴及頭燈及控制器等，新單陸續出貨，12月營收可望攀上單月新高。麗清近期再獲大陸車廠比亞迪的車燈控制器訂單，預計明年出貨，再加上桃園觀音廠的北美車廠新單，法人看好麗清明年營收挑戰成長3成，獲利可望改寫新高。
10.NIKE調降今年財測，加上戰爭因素，品牌廠對明年消費環境持續謹慎，不過國內主要供應商儒鴻（1476）、廣越（4438）手中明年訂單仍有成長，上中游的紡纖廠力麗（1444）、集盛（1455）也樂觀明年的營運一定會比今年好。
11.晶呈科（4768）多項新產品明年逐步發酵，其中一廠已完成C4F6二級製造設備建置，明年訂單能見度達產能80％，二廠規劃生產氟氮已準備量產，Stripper（去光阻液）已開發出12個品項，有望於明年發酵。隨著半導體市場回溫、新品加入，明年營運動能加速推進。
12.微程式資訊（7721）董事長吳騰彥25日表示，看好人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）帶動先進製程產能增加，也需要配搭更多監控感測方案確保設備穩定性，此一趨勢將帶動微程式資訊的半導體業務，在未來三年內營收占比有望從1成快速拉高至2～3成。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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