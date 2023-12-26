【時報-台北電】國內消息：

1.金管會調降保險業投資公共建設型私募股權基金的風險係數，投信業及海外私募基金摩拳擦掌，希望爭取壽險資金投入，投信業向壽險公會建議，若依目前壽險投資國外公建達新台幣7,500億元估算，可設訂三年3,900億元的目標，將壽險資金導回投資台灣。

2.2023年封關倒數，外資進入耶誕長假，台股25日成交量「急凍」至一個半月來最低2,427億元，內資主場秀伺機登場，買盤轉看2024年新焦點，選舉、AI雙題材聯手發威，尤其到大選前僅剩13個交易日，重電、軍工等政策概念股備戰選舉行情。

3.外資11月大幅買超台股，散戶繼續衝股市，「螞蟻雄兵」信心大振。中央銀行25日公布11月金融情況，代表散戶風向球的證券劃撥存款餘額，回升至3兆2,898億元，創近四月新高，較上月大增1,392億元，終止連三月下滑；股票市場融資餘額也升至3,215億元，創近20個月新高。

4.壽險未來六大主流商品「現形」。金管會主委黃天牧上周末首度揭露，希望提高保障型保單比例、且不會全面禁止儲蓄險的情況下，未來保險業六大主流保單，將是完善分紅機制的分紅保單、高保障成份的利變型保單、拉高壽險保障的投資型保單、落實損害填補的實支實付醫療險、異業結盟的的創新商品、及發展永續保單。

5.全球龍頭封測廠日月光投控看好AI（人工智慧）和CPO（光學共封裝）等需求日增，宣布大舉投資先進封裝產能。公司25日公告，子公司日月光半導體將以承租同集團台灣福雷電子高雄楠梓廠房的方式，擴充封裝產能。

6.主機板業者搶攻車用商機，繼華擎、映泰及宏碁、華碩集團相繼跨足之後，微星25日宣布首度前進台北車展，將端出旗下多款家／商用AC智慧充電樁及能源管理系統（EMS），2024年大舉跨入消費市場。

7.品牌廠首波搭載英特爾Meteor Lake平台晶片組的AI-ready筆電，多已於近日發表，甚至部分廠商推出後，立即上市開賣測水溫；惟品牌業者展望2024年，認為AI PC產品要到明年下半年後才會逐步趨於成熟，但除了商用換機潮外，明年適逢輝達二年一度顯卡大改版，屆時將加速電競機汰換潮，預期年度亮點除AI PC外，仍會以電競新品為競爭主力。

8.經濟部25日公布最新工業生產統計，受全球經貿動能、通膨及高利率影響，終端需求疲軟，廠商調庫存又延緩投資，11月工業生產指數92.19、年減2.48％，製造業生產指數92.38、年減2.18％，雙雙連18黑。不過，受惠AI等新興科技應用續擴展，12月製造業生產指數有望轉正。

9.紅海危機雖引爆貨櫃運價狂飆，戰事瞬息萬變，運價雖喊漲，但將反映在明年營運，至於航運今年不敵景氣低迷，使航商獲利與年終獎金雙雙大縮水。據了解，陽明海運預估今年營運處於小賺邊緣，董事會22日通過發放一個月績效獎金，加上固定一個月考核獎金，等於可以領到兩個月年終；同時比照公務人員，明年加薪幅度約4％。

10.據印刷電路板協會（TPCA）統計，第三季台商PCB全球產值達新台幣2,071億元，雖然呈現年減，但季度成長22.3％，並且多項跡象顯示，電子零組件產業衰退即將進入尾聲段。TPCA預期，2024年台商PCB產值可望重返成長，明年復甦成為共識。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)