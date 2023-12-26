【時報-台北電】國外消息：
1.浦項鋼廠也傳災變，鋼價漲
平安夜亞洲鋼廠不太平安，23日韓國浦項鋼鐵（POSCO）發生火災，24日具有中資背景的印尼青山園區不鏽鋼廠也發生爆炸事件，兩家鋼廠都表示影響不大，但鋼市價格已應聲上漲，上海不鏽鋼期貨25日一開盤大漲人民幣200元，站上每噸人民幣1.41萬元，台灣報盤也有業者順勢拉漲。
2.全球通膨，明年拚恢復正常
在歐美地區通膨率創數十年高點後，經濟學家表示，目前全球物價上漲情況已較預期更快速的回落，全球通膨可望在2024年底前下降至正常區間，為三年來首次重回正常水準。
3.輝達捐1,500萬美元，助以哈戰爭難民
全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）稍早宣布捐款1,500萬美元（約合新台幣4.6億元）給以色列及海外非政府組織，做為以哈戰火受害平民的援助基金，這是輝達創業30年來最大規模人道救援捐款。
4.十大最夯AI工具，ChatGPT稱霸
今年人工智慧（AI）技術突破的步伐飛快，許多人將2023年稱為人工智慧年。最新調查顯示，ChatGPT是全球最受歡迎的生成式AI工具，在去年9月至今年8月間，訪問量超過140億次。
5.記憶體晶片庫存改善，價格兩年半來首漲
過去兩年多來深陷低迷的記憶體晶片市場，在年初在三星電子、美光等大廠相繼減產後，終於改善庫存過剩的問題，推動DRAM晶片價格上漲，這是近兩年半來首例，外界看好記憶體晶片市場今年觸底，2024年恢復成長。
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