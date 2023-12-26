【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收漲8.21點，為1,694.06點。

2.台股前一交易日成交金額量增/縮為2392.03億元，5日均量為3051.26億元，10日均量為3334.2億元。

3.5日均線17591.39點，10日均線17585.55點，20日均線17481.54點。

4.5日RSI為58.38，10日RSI為62.43。

5.9日K值為59.86，9日D值為65.93。

6.20日乖離率為0.71。

7.元大投顧：記憶體除了受惠於美光釋放正向的財測展望，記憶體製造、封測、模組等多檔標的，股價表現持穩，惟個股時常留長上影線，投資人應避免追價風險。

8.凱基投顧：周一漲幅收斂，但最後仍收在短期均線之上，有利盤勢往上墊高，本周將有機會突破17743點(12月15日高點)，改寫下今年以來新高點，替2023年封關劃下完美句點。

#RSI #日均線 #技術面 #台股前 #日均量