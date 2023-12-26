全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）稍早宣布捐款1,500萬美元（約合新台幣4.6億元）給以色列及海外非政府組織，做為以哈戰火受害平民的援助基金，這是輝達創業30年來最大規模人道救援捐款。
輝達在全球30餘國皆設有營業據點，全球員工總數超過2萬人，這些員工一共捐款500萬美元，另由輝達加碼捐出100萬美元。這些資金將分別捐給多家非政府組織，包括Asor基金、無國界醫生組織、以色列猶太事務局等。
輝達副法務長羅森伯格（Gideon Rosenberg）表示：「我們很慶幸輝達在以色列及全球各地的大家族能慷慨解囊，也感謝大家誠心祈禱，希望我們的同仁歐爾（Avinatan Or）及其他被哈瑪斯挾持的人質能早日歸來。」
根據歐爾在專業社交網站領英（LinkedIn）上公開的個人資料，今年30歲的他是在2022年4月加入輝達以色列辦公室擔任工程師。2023年10月他與女友參加當地音樂節時遭哈瑪斯武裝份子突襲。這場突襲一共造成超過300人死亡，另有200多人遭挾持，其中包括歐爾及女友。
以哈戰爭爆發以來，美國科技大廠紛紛響應人道救援捐款活動，因為近年以色列被喻為「中東矽谷」，成為跨國科技大廠的重要海外據點。Alphabet旗下谷歌就在以色列設有兩個營業據點，當地員工超過2,000人。微軟在以色列的員工人數也有近3,000人。
除了科技大廠之外，美國金融業及航空業近期也發起捐款活動。2023年10月瑞銀宣布來自員工及客戶的捐款總額達到500萬美元，而瑞銀也承諾公司捐款金額將比照這個數字。
傑富瑞（Jefferies）也從客戶、合夥人及員工募得1,300萬美元資金。高盛也承諾比照員工捐款金額，由公司捐款200萬美元。達美航空（Delta Air Lines）捐款100萬美元給美國紅十字會，為以哈戰爭受害者提供救援物資。
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