在歐美地區通膨率創數十年高點後，經濟學家表示，目前全球物價上漲情況已較預期更快速的回落，全球通膨可望在2024年底前下降至正常區間，為三年來首次重回正常水準。

高盛預期歐美和一些新興國家，扣除食物和能源後的核心通膨率，截至11月底止三個月較2022年同期僅上升2.2％。雖然這些經濟體曾經歷新冠疫情後的通膨驟增問題，但2024年底平均通膨率將達到或接近大部分主要央行的目標水準。目前，美國聯準會（Fed）、歐洲央行和英國央行等通膨率目標水準均為2％。

牛津經濟研究院資深顧問桑德斯（Michael Saunders）表示，通膨驟降將對經濟成長帶來兩方面緩衝，就是提振家庭購買力，以及讓各國央行走向降息。預期2024年第四季通膨年增率方面，歐元區和英國分別下降至1.3％和2.7％，美國以Fed偏好的個人消費支出（PCE）物價指數則下降至2.2％，該指數2023年11月為年增2.6％。

曾擔任英國央行貨幣政策委員會成員的桑德斯指出，令通膨率持續拉回的基本因素為食物、能源和全球貨品等價格，以及各國貨幣政策。

他表示，歐元區通膨率將較英美更快回到央行目標，因為英美勞動市場人力供應緊張，給物價構成更大上升壓力，令通膨率消退速度相對慢。

美國居住費用高助長通膨壓力，像11月消費者物價指數（CPI）年增3.1％，但扣除居住後僅年增1.4％。但居住費用對歐元區通膨率影響遠低美國，因為歐洲不把居住計算在通膨項目裡。

報導稱，全球通膨壓力減退，美國銀行預期2024年有152家央行降息，為2009年來最多。

蒙特婁銀行（BMO）首席經濟師波特（Douglas Porter）預期，大部分主要經濟體2024年成長會較2023年慢，但降息、能源與食物價格拉回，以及供應鏈正常化等將阻止全球衰退。