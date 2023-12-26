在歐美地區通膨率創數十年高點後，經濟學家表示，目前全球物價上漲情況已較預期更快速的回落，全球通膨可望在2024年底前下降至正常區間，為三年來首次重回正常水準。
高盛預期歐美和一些新興國家，扣除食物和能源後的核心通膨率，截至11月底止三個月較2022年同期僅上升2.2％。雖然這些經濟體曾經歷新冠疫情後的通膨驟增問題，但2024年底平均通膨率將達到或接近大部分主要央行的目標水準。目前，美國聯準會（Fed）、歐洲央行和英國央行等通膨率目標水準均為2％。
牛津經濟研究院資深顧問桑德斯（Michael Saunders）表示，通膨驟降將對經濟成長帶來兩方面緩衝，就是提振家庭購買力，以及讓各國央行走向降息。預期2024年第四季通膨年增率方面，歐元區和英國分別下降至1.3％和2.7％，美國以Fed偏好的個人消費支出（PCE）物價指數則下降至2.2％，該指數2023年11月為年增2.6％。
曾擔任英國央行貨幣政策委員會成員的桑德斯指出，令通膨率持續拉回的基本因素為食物、能源和全球貨品等價格，以及各國貨幣政策。
他表示，歐元區通膨率將較英美更快回到央行目標，因為英美勞動市場人力供應緊張，給物價構成更大上升壓力，令通膨率消退速度相對慢。
美國居住費用高助長通膨壓力，像11月消費者物價指數（CPI）年增3.1％，但扣除居住後僅年增1.4％。但居住費用對歐元區通膨率影響遠低美國，因為歐洲不把居住計算在通膨項目裡。
報導稱，全球通膨壓力減退，美國銀行預期2024年有152家央行降息，為2009年來最多。
蒙特婁銀行（BMO）首席經濟師波特（Douglas Porter）預期，大部分主要經濟體2024年成長會較2023年慢，但降息、能源與食物價格拉回，以及供應鏈正常化等將阻止全球衰退。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：