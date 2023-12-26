根據荷蘭合作銀行（Netherlands-based Rabobank）最新報告顯示，部分原物料包括柳橙汁、咖啡和糖價格大漲，其中巧克力的原料可可，價格更是創46年來新高，並可能會在未來幾個月影響消費者荷包，專家直指原因在原料受聖嬰現象影響產量，將其喻作「嗜糖聖嬰」。

外媒25日引用荷蘭合作銀行發布的2024年度展望指出，全球食品價格通膨將大幅下降，但受到極端天氣及聖嬰現象影響供應，東南亞多地及印度、澳洲、非洲部分地區暴發乾旱，導致糖、咖啡和可可等軟商品價格上漲。

由於暴雨和真菌病等問題嚴重打擊西非原料供應，可可價格2023年大漲64％，達到46年來的新高；羅布斯塔種咖啡豆價格在12月中飆至15年來最高點；糖價更是於9月攀登12年頂點，2023年上漲13％。

荷蘭合作銀行農產品市場研究主管梅拉（Carlos Mera）指出，糖價可能已經轉嫁給消費者，而巧克力零售價將會大幅上揚。

由於可可特性為大量遠期銷售，梅拉表示，巧克力的成本上升將會反映在2024年價格，且其漲價不太可能立即削弱市場需求，甚至刺激生產，因此聖嬰現象對可可的影響可能要弱得多。

另外，2023年佛羅里達州的柑橘類作物受到颶風和疾病侵擾，產量下探近90年來最低，因此柳橙汁期貨價格飆升80％，創歷史新高。創投公司Reiter Capital交易員瑞特（Dave Reiter）警告，柳橙汁價格之後的跌幅恐創歷史記錄。

此外，據荷蘭合作銀行報告，2024年初部分將作物可能會受到聖嬰現象的不利影響的同時，某些地方的作物有可能因此受益，例如美國、巴西南部及阿根廷。