2023年全球前十大富裕國及地區排行榜

美國財經雜誌「Global Finance」發布2023年全球最富裕國家排行榜，結果愛爾蘭領先群雄，榮登最富國寶座。此外，台灣則擊敗日韓等國，名列第14。但該雜誌解釋，榜單中富裕國多以小國居多，主要是它用人均GDP的計算方式有關，因此小國人口總數少，人均GDP也就愈高。

全球最富裕國家排名，除愛爾蘭名列榜首，其餘2到10名依序為盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國與聖馬力諾。香港排名12、台灣14、韓國30、日本38。

該雜誌解釋，愛爾蘭之所以名列前茅，主要受惠於它是避稅天堂，像是蘋果、谷歌、微軟與Meta等許多大型跨國企業都在該國設立辦公室或總部，因此也為該國的經濟產能帶來巨大貢獻。事實上，若以經濟合作暨發展組織（OECD）的數據來看，愛爾蘭平均每人可支配所得略低於歐盟國家平均水準。

另外，聖馬力諾、盧森堡、瑞士與新加坡則憑藉先進的金融部門與稅收制度，吸引外國投資、專業人才和大量銀行存款湧入。卡達和阿拉伯聯合大公國等國則靠著豐富的天然資源，為它們累積不少財富。

亞洲博弈天堂澳門雖然歷經將近三年的間接性封鎖與旅遊限制，但在疫情結束後，賭場人潮再現加上遊客回流，使得澳門依然高踞全球最有錢的地區之一。

不過「Global Finance」也特別提到，在所得差距不斷拉大的時代下，它所定義的富裕國，是用該國的經濟產出除以人口總數，來確定該國的富裕或貧窮程度，這也說明為何在該榜單上，許多最有錢國家同時也是世界上最小的國家。

「Global Finance」表示，唯有將通膨率與當地商品與服務成本列入考慮，也就是外界所稱的購買力平價（PPP）納入，才能比較準確了解一國民眾的平均生活水準。但它也警告在PPP特別高的國家，不意味民眾生活過的比較好，這主要是社會結構性的不平等，很容易把平衡傾向財富有利地位的人。