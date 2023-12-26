當我們邁入以「轉型（Transformation）」為核心的2024年，全球經濟正經歷一場前所未有的變革。這場變革由科技創新的加速驅動，同時受到地緣政治格局重構和全球化路徑重新定義的影響。根據Deloitte的預測，生成式人工智慧（Generative AI）將在企業中受到廣泛應用，相關晶片銷售預計超過500億美元。同時，女子精英運動和農業科技市場的成長，分別有望突破10億美元和180億美元，顯示出市場對食品安全和環境可持續性解決方案有迫切需求。

■多極化與技術分化牽動經貿局勢

在2024年的多極化（Multipolarity）地緣政治環境下，新興國家如印度和巴西通過科技創新和強化外交戰略，在全球經濟中占據了重要位置。這些國家的崛起不僅改變全球經濟力量的分布，也挑戰了傳統大國的影響力。多極化趨勢可能導致國際政策和經濟合作的重組，並加劇全球貿易和外交關係的複雜性。

2024年全球經濟變革的另一個關鍵趨勢：高科技產品和服務在地緣政治中的角色愈益重要，導致了科技領域出現「技術分化（Technological Bifurcation）」的現象，意味著由於政治和地緣政治因素，導致特定技術或產品在全球範圍內的分布不均的現象，這種現象在大國競爭和國際貿易緊張關係下尤為明顯，例如美國對中國的科技產品出口限制，以及歐盟對數據隱私和AI應用的嚴格規範，反映出全球在技術發展的不均衡。

這種分化不僅展現在國家政策上，也影響到企業布局策略，全球企業需要在遵循各國規範和滿足市場需求之間找到平衡點。以台灣為例，這意味著企業必須在全球市場變化中尋找新機會，特別是在半導體等關鍵產業中，仰賴加強創新和供應鏈多元化來適應全球趨勢。

■各國政府與企業都須正視綠色轉型

此外，綠色能源和可持續發展是2024年的另一大趨勢。隨著全球對減少碳排放和應對氣候變化的關注日益增加，再生能源、電動車和節能技術的發展將成為重要的增長領域。企業和政府將加大投資於綠色技術和基礎設施，以實現經濟轉型的可持續目標。

整體而言，2024年全球經濟展望，我們正處於一個「轉型」的節點，其特點是「科技創新加速、地緣政治格局重構和可持續發展目標的追求」。台灣業者可以在五個方面進行準備應對，以因應未來在競爭激烈的國際市場中保持優勢。

1、技術創新與研發投資：鑑於科技的快速發展，特別是在生成式AI和綠色技術領域，台灣廠商應加大在研發上的投資，以保持在技術創新上與世界同步甚至領先。

2、多元化市場策略：面對全球地緣政治的多極化和貿易環境的變化，台灣廠商應尋求多元化市場策略，減少對單一市場依賴，並開拓新興市場。

3、供應鏈的靈活性與多元化：為應對全球供應鏈的不確定性，台灣廠商需提高供應鏈的靈活性，並尋求多元化的供應來源，以降低營運風險。

4、可持續發展與綠色轉型：隨著全球對氣候變化和可持續發展的關注增加，台灣廠商應致力於綠色轉型，投資於可持續技術和流程，並積極參與綠色經濟。

5、遵循國際規範與標準：在技術分化的背景下，台灣廠商需要密切關注國際規範和標準的變化，確保其產品和服務符合各國市場的法規要求。