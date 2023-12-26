金管會2022年首度開放各家金融機構可申請設立純網路保險公司（簡稱純網保），各家金融機構原本抱持著滿腔熱血想申請，卻被一場新冠肺炎疫情澆熄熱情，連原本被視為極有機會的中信金也遭淘汰，確定2023年純網保落空。
純網保「叫好卻不叫座」，當初許多金融機構野心勃勃想要嘗試，最終都打退堂鼓，像是防疫險理賠重創原本有意申請的產險公司，或是景氣不好，外商公司不敢這時擴張投資，又或是壽險業正要接軌IFRS 17與ICS2.0，需要大量資本，股東沒有餘力再投入一家保險公司。
但真正讓金融機構打消投資念頭的關鍵，或許是最實際的「到底能不能生存」。業者坦言，雖純網保鼓勵保單創新，但是現在主管機關的規劃，每推出一新型態保單，就要經過主管機關的核准，這對純網保的經營會是一大挑戰。另純網產的業務範疇侷限在碎片化或創新型態的網路保單，現在各家產險公司在網路投保上皆已發展成熟，到底還沒有需要多成立一間純網產只為賣創新型態保單？
至於會否再度開放純網保申請？金管會已透露，要「普查」是否還有金融機構有意願來申請，預計2024年初拍板。去年在政策開放時，除中信金外，原本也有外商集團有興趣，像是日本三井住友集團或德國安聯集團，但據了解，中信金已放棄再爭取純網保，安聯集團也透過台灣安聯人壽向金管會表達無意願。
其實，國外純網保發展已很成熟，像是美國的Lemonade主要是賣租客險、房東險、寵物健康險；大陸的「眾安保險」以「退貨運費險」起家，之後也開發出多種新型態保險，包含自動理賠的航班延誤險、碎屏險、銀行卡盜刷保險、電信詐騙保險等。
依國外經驗，純網保確實有其市場，但台灣市場小，經營面上被綁手綁腳，金融業者自然有所顧慮，若要讓純網保像一條「鯰魚」，至少也要讓其能活下來，才能引發保險市場的鯰魚效應。
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