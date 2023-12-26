主計總處日前公布「薪資中位數及分布統計」，不出所料，低於平均薪資（全年總薪資）的上班族比率再度擴大，從2009年試編時61.6％，升至2022年的68.6％，升破7成為期不遠矣。何以領不到平均薪資的人愈來愈多，而平均薪資卻扶搖直上？原因在於極端高薪族群的薪資成長，鶴立雞群，而中產階層，望塵莫及。
這份報告統計了817萬名領薪水過日子的上班族，極端高薪人數雖然不多，但對於推升平均薪資，貢獻不小。從統計學而言，平均數是最佳統計量，原可以呈現全體的感受，然而由於我國薪資分布右偏的情況日趨嚴重，以致平均數愈來愈難以反映多數人的實況，為此，政府自2016年起逐年發布薪資中位數，兩相對照，以貼近普羅大眾的感覺。
依本次公布的統計，十年之間（2013～2022年）平均薪資成長25％，中位數薪資成長僅16.7％，薪資中位數是指全體受僱者排序居中者的薪資，以817萬人而言，中位數即排序第408.5萬這位，中位數不像平均數，不會受極端高薪者左右，從兩者薪資成長的差異可知，十年來中產階層的薪資成長，遠落後於高薪族群。
■「十等分位組分界點」的薪資差距，暗藏玄機
至此，薪資中位數引伸出另一個問題，那就是薪資分布，想想，平均薪資都成長這麼厲害了，那麼高薪族群譬如前10％、前5％，他們的薪資到底成長多快？這個薪資集中度的變化，極為重要，是以美、歐、日等國的所得分配統計，皆會呈現金字塔頂端的5％，甚至1％的分布情況，尤以歐盟統計局的資料最為詳細。
可惜的是，我們這份薪資中位數沒有前5％，也沒有前1％，就連「十等分位」也只呈現「十等分位組分界點」，不過，此十等分位，非彼十等分位，玄機多矣。
我們來解釋一下，以本次納入統計的817萬名受僱者為例，若是「十等分位」薪資差距，是指依薪資由低而高排序，取前10％與後10％相比，前10％係薪資最高的81.7萬人的平均薪資。反觀，「十等分位組分界點」的薪資差距，指的是第九分界點與第一分界點的薪資差距，第九分界點即第十分位這81.7萬人裡薪資最低的那一位，也就是第十分位組的下限。同樣是第十分位，一個是該分位組的平均數，一個是該分位組的下限，兩者之不同，可想而知。
兩者會差多少？舉個例子，家庭收支調查在2005年以前公布的是「個人所得十等分位組」，2006年以後公布的是「個人所得十等分位組分界點」，對照一下2002年兩者的差別，前者的所得差距是9.9倍，後者僅4.6倍，循分界點所估得的所得差距，僅原版的一半。
■還原「十等分位」的薪資差距，才能符合實況
遺憾的是，如今薪資中位數統計，採用了「十等分位組分界點」，而非「十等分位」，因此所估得的去年所得差距僅4.12倍，竟比五等分位家庭所得差距6.15倍還要低，若不明辨，會以為台灣的薪資差距不嚴重，這自然是個誤會。由昔日家庭收支調查取「分位數」與「分界點」的經驗可知，原版十等分位的薪資差距，必然會比目前公布的4.12倍高出許多，甚至乘以2都有可能。
我們看一下這次媒體的報導，多數寫成「最高前10％薪資與最低10％薪資的差距4.12倍」，正確的表達應該是「薪資十等分位組的第九分界點是第一分界點的4.12倍」，然而，如此佶屈聱牙的寫法，幾人能懂？而大部分媒體的寫法，雖易讀易懂，卻帶來錯誤的領會。主計總處雖無誤導之意，但是讓國人誤解，以為薪資差距不嚴重，自然也難辭其咎。若不加以改正，年年如此，積非成是，非僅有違事實，也會成為統計史上的笑話。
最簡單的改正方式，就是還原「十等分位」的薪資差距，不要再以「組分界點」的薪資差距讓外界誤會，如此得到的第十分位薪資平均數才稱得上極端高薪族群，如此得到的薪資差距也才符合實況。
我們了解，薪資分布的估算不容易，然而，817萬名薪資高低都已分成十等分了，既能取得第九分界點的薪資，豈算不出第十分位的薪資平均數？舉手之勞而已，如此非僅能免去外界的誤解，又能讓大家明白薪資集中於高薪族群的情況，一舉兩得，何樂不為？盼主計總處能思考薪資中位數創編的初衷，充實內容，與時俱進，最重要的是，千萬別讓外界再誤解「十等分位」了。
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