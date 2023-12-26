台股外資認錯回補！受到PC及手機因AI新應用激勵，雙A品牌帶動相關代工及零組件股看好；電動車使用電子產品金額提高，也是商機，傳產及金融股則以殖利率為優先。
美國通膨舒緩，聯準會開會認為明年將降息三次，暗示通膨已受控制，美國十年期公債殖利率已跌破四％水準，接下來降息循環將開始，貨幣政策可望寬鬆，費城半導體指數也衝上四一○○點之上。在聯準會開會後，基本上降息已定調，只是時間是二四年上半年或下半年。
降息對科技股有利
資金成本降低對於科技股一般較為有利，不過費半指數二三年已上漲超過六○％；那指也大漲四○％，名列全球主要指數漲幅前二名，以至於近期以傳產股表現較強，預期降息使得美元指數回落至一○三以下，刺激國際原物料反彈，所以像是美國鋼鐵、鈕可鋼鐵、美國鋁業等股價大幅補漲；美國鋼鐵被日本鋼鐵溢價收購，股價飆漲；航太股波音走勢也強，幾乎是Ｖ型上升創今年高點，累計漲幅超過三○％，高過標普及道瓊漲幅。
二三年表現最好的是科技股，輝達十八日收盤站上五百美元歷史收盤新高，年度累計漲幅二四二％，居科技七雄之冠，再來如臉書及特斯拉漲幅都超過一倍。亞馬遜後來居上，漲幅超過八成；微軟、蘋果、谷歌也有超過五成漲幅，超過那指約十個百分點以上。
近期美股除了傳產外，以中低總市值個股走勢較強，博通總市值已超過台積電；英特爾及AMD都來到一九○○至二二○○億美元以上，AMD今年漲幅也超過一倍。其他如麥威爾、德儀、安森美、美光等都補漲。也由於ＡＩ的熱門，需要提升記憶體容量以及改由高頻寬記憶體，所以專攻記憶體的韓國海力士表現超強，漲幅超過八五％，大幅超過三星只有約上漲三成不到。
短線上只要四大指數未跌破十日線前，還是強勢，隨著時序接近年假聖誕節，賣壓應不大交投較清淡。
美元指數轉弱跌至一○二至一○三之間，其他貨幣理應升值，有利資金流入。不過歐亞股市十八、十九日同步拉回，最近歐洲德、法、義股市頻創歷史新高，拉回屬正常；中南美洲的巴西及墨西哥不是創今年就是歷史新高。亞洲則是南亞的印度創高，東北亞股市韓國及日本則震盪。
但是中港股市持續弱勢，測試今年低點，上證指數十九日盤中還一度創今年新低。國際油價因紅海被葉門武裝部隊無差別攻擊而反彈至七二美元，幅度不大。美國已組織九國打算動手。
AI PC新機發布雙Ａ帶頭漲
台股上市櫃指數二三年以來漲幅皆超過二四％以上，僅次於美國科技股及日經指數。相對香港恆生及國企下跌超過十五％，一來一往有近四○％差距。而外資十一月以來回補台股約三千億元，拉抬台股上漲約一千六百點，距離年底封關已剩個位天數，今年台股收盤應該相當不錯。按以往美國一月份那指及費半指數上漲機率高，尤其當十二月上漲收紅時，一月續漲可能性大。所以台股一月份表現應該還算不錯。一月十三日總統大選，但金管會主委先前談到其任務就是維持金融市場穩定，政黨若未輪替，台股將持續走原來方向居多，也就是震盪趨堅為主。
而回顧過去一年，電子股以及政策的重電股表現相對較好，尤其年初AI GPU的問世、搶購，致使台股下游伺服器代工大廠廣達、緯創、技嘉、英業達以及機殼、散熱、ＰＣＢ板等零組件個股漲幅都很大，動輒超過一．五倍，不輸輝達及美超微漲幅。而更強勢族群則屬矽智財，世芯ＫＹ漲幅超過三倍；創意、M31、智原等漲幅都是以倍數起跳。由於輝達掌握AI晶片，AMD也加入，但是市場夠大，台積電說過ＡＩ市場將以每年五成的速度成長至二○二七年，單靠晶片雙雄一定不夠，有錢的公司如臉書、蘋果、亞馬遜、谷歌等，一定自行開發晶片，此時就需要矽智財公司合作。
最近美國科技股漲幅最凶的、總市值超過台積電的大廠就是博通，該公司除通訊晶片外，也開發矽智財。博通總市值能站上五千億美元，代表市場對其產品線認同。所以未來一年世芯ＫＹ、創意、M31、力旺、智原、晶心科仍可注意。這是科技趨勢所在。
世芯將再度現增發行ＧＤＲ，預計募資約一一二億元，股本預計增加約五％，股價或下壓，待發行定價後，股價將有再表現機會。此族群可等待日ＫＤ值降至低檔重新交叉向上再買進。
由ＡＩ演進的AI PC，已見宏碁、華碩、技嘉、微星等發布新機型及定價，外資大為看好雙Ａ品牌公司，且Window 11等新產品進入上升周期，因此重申正向看待二四年個人電腦（ＰＣ）及伺服器ＯＤＭ廠，調升廣達、英業達、和碩及仁寶的目標價。由於此族群股價已經過回檔約三至五個月，值得期待。將以宏碁及華碩領先創高是指標。
外資陸續調升雙Ａ及聯發科評等
AI PC的中央處理器來自於英特爾供應鏈，英特爾預估明年全球將有超過二三○款筆電和ＰＣ採用Intel Core Ultra處理器。二八年AI PC將占整體ＰＣ市場八成，驅動工作、學習和創作的新應用，所以相關供應的零組件如嘉澤、健策、義隆、祥碩、茂達、致新、譜瑞-KY、力智、瑞昱提供高頻寬乙太網路解決方案、高速無線上網晶片，聯發科則攜手輝達共同設計Windows on ARM PC單晶片，旗下的鈺太，可望一起受惠。
聯發科尤令市場矚目，除攜手輝達大廠之外，將過去應用在智慧型手機晶片的技術，擴展至ＰＣ產品上，並加上ＡＩ功能，進行更大的整合推展，未來將有機會在市場看到聯發科５Ｇ數據晶片與輝達ＧＰＵ於ＰＣ晶片的殺手級產品。這是市場對聯發科手機晶片焦點後的另一亮點。所以外資也陸續調升聯發科評等。
不管是手機或PC/NB AI晶片現階段還是要找台積電製造，台積電這一年來首度連續調降營運目標，但是也提升配息每季至三．五元，且又有ＡＩ晶片橫空出世填補今年產能利用率偏低狀況，總算度過有驚無險一年，預估ＥＰＳ還是能有三三元機會。但是地緣政治關係，使得台積電在美國的ＡＤＲ今年累計漲幅僅三九％，大大不如科技七雄，連大牛股蘋果都超過五一％漲幅，都贏過台積電。
韓國的海力士及大多數費半成分股都漲贏台積電，過去總市值一度降至與台積電相近的輝達、臉書，前者目前總市值達一．二五兆美元，後者接近九千億美元，台積電則在五千億美元上下，連博通都來到五千二百億美元。若看好科技股後市，未來一年台積電基期可以說是最低。且傳出明年上半年產能利用率將進一步上升，下半年可望來到百分之百，獲利將更上層樓。以此來看，在科技七雄今年陸續創歷史新高下，明年有機會輪到台積電創新高！
日月光投控搭上先進封裝列車，股價可望較台積電更活潑。
民營金控獲利都不錯
其實台積電股價今年漲幅約三三％，雖屬委屈，但還是超過台股指數漲幅。
此外，後市還可注意低基期、日本全力發展的第三類半導體，近兩周美國德儀、安森美、意法半導體等相繼走強，與台灣的台半、強茂、德微、朋程關係較密切。根據功率元件國際大廠英飛凌（Infineon）預估，車內使用的半導體平均總值將從目前的五百美元，到二八年成長到一五○○美元以上，其中功率元件成長最明顯，法人看好這正是強茂、台半、朋程等的商機。台半預計車用半導體明年以後將達五成營收占比、強茂達三成。朋程下半年以來營收屢屢創歷史新高，單季ＥＰＳ可以超過二．一元，ＰＥ相對不高，值得追蹤。
其實今年還有一個族群漲幅也相當不錯，就是民營金控股，二二年防疫險爆出來，各家壽險公司都賠上幾十億、幾百億元，今年較無此困擾，加上股市大漲，所以大家獲利都不錯。中信金預估ＥＰＳ接近三元創近八年最高，所以若還原除息股價，今年漲幅達三二％以上；永豐金、兆豐金等也都超過三成。今年大家獲利都不錯，換句話可提升明年配息，有殖利率作保障，逢低還是可以注意官股金融股、中信金、永豐金等。
近期因應武裝份子無差別攻擊行經紅海的貨輪，使得全球大輪船公司如赫伯羅特等寧願繞到好望角，不走運河，運價得以調升，加上獲利不佳的陽明、萬海等被剔除在高息ＥＴＦ外，資金獨鍾長榮（2603），股價一度接近填息。長榮若還原除息，今年漲幅高達六二％，約是台積電漲幅一倍，也超過絕大多數傳產、金融股，相當不容易，看看萬海今年累計還下跌二五％、陽明僅上漲五．八％，可知長榮經過減資、認真經營後，的確成為不錯公司。不過基本上全球運價並未暴漲，仍需回頭以殖利率來看待長榮，預計約一二○至一二五元以下較宜分批承接。
至於今年漲幅不到五％或是逆勢下跌的，幾乎都是台字輩公司，如台泥、台塑、台玻等等，以及原物料股居多，主要是中國需求復甦有限，這一點可能還要一段時間調整。傳產龍頭股中較有企圖心的，以華新集團為主，這次華新、佳邦、華邦電等都辦理現金增資，其實這些大股東都是自家人，趁著景氣將起辦理現增認股，成本較低。而軍工及綠能股有政策加持，新的一年依舊有機會再表現。
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