低軌衛星業者發射數量明年將大爆發，衛星通訊的應用範圍也開始滲透到手機市場，擁有最多衛星的SpaceX將推出簡訊到通話的新服務，台廠擁有多少機會？
衛星通訊發展多年，近年隨著發射成本的下降，衛星發射數量呈跳躍式增長，目前全球發展低軌衛星通訊技術，較知名的四大營運商有SpaceX、Eutelsat OneWeb、Telesat、Kuiper，台灣也相當鼓勵國內業者自製衛星研發能量，透過「第三期太空計畫」政府原要在十年內投入二五一億元，打造強韌的太空產業國家隊，進軍國際太空產業鏈，二三年十月底小英總統又宣布加碼四○○億元，要投入低軌通訊衛星的研製、規劃國家發射場及人才培育，隨著台灣首顆自製氣象衛星「獵風者號」以及鴻海（2317）自製的低軌衛星「珍珠號」也在十一月中旬升空，台灣廠商的科技實力儼然是背後的最佳功臣。
衛星產業成為新兆元產業
部署最多低軌衛星的SpaceX高層日前透露，將在年底前發射更多火箭，計畫在二三年底前至少有一○○次飛行任務，並且準備在二四年執行一四四次任務，箇中原因，正是因為SpaceX即將推出的「Direct to Cell」服務。
SpaceX與T-Mobile之間已有合作協議，T-Mobile提供部分網路頻段供Starlink的第二代低軌衛星連接使用，而Starlink也將允許使用T-Mobile服務的4G LTE手機，可以直接存取衛星連接訊號。此項服務在二四年預計僅先提供簡訊傳輸功能，二五年才會陸續加入語音、網路傳輸，以及物聯網相關連接應用功能。
美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）二三年十二月批准了SpaceX的衛星電話實驗申請，星鏈的低軌衛星將利用T-Mobile在一九一○～一九一五和一九九○～一九九五MHz兩個無線電頻段，向地球上未經改裝的智慧型手機傳輸資料，SpaceX說明，在測試期間搭載手機基地台的Ｖ２衛星總數將會來到八四○枚，而覆蓋美國的衛星則約六○枚左右，ＦＣＣ共給予一八○天測試期，僅能在美國二○多個地點進行。
綜觀市面上，目前仍舊少有手機能支持衛星連接，蘋果二二年推出的iPhone 14系列機種為少見可使用衛星發送ＳＯＳ緊急訊息的智慧型手機，曾轟動一時，使用的衛星系統正是由Globalstar所部署的低軌衛星，從英國、法國、愛爾蘭、德國等國家開始，逐步擴大服務範圍；華為手機Mate 50系列開始透過中國的北斗衛星提供緊急救助通訊服務，在今年華為強勢重返５Ｇ手機市場後，重磅推出的Mate 60在中國境內可使用衛星發雙向簡訊、沒有衛星通話功能，Mate 60 Pro和Mate 60 Pro Plus則支援天通衛星和北斗衛星的雙衛星通訊功能；不過，若想透過手機通話，需插入可以連上衛星的SIM卡並開通衛星通訊服務。
據美國衛星產業協會（ＳＩＡ）統計，二二年全球衛星產業收入達二八一○億美元，比二一年成長約二○億美元，隨著二三年低軌衛星市場需求強勁，全球衛星產業收入將達到三○八三億美元，太空中心看好，整體太空科技包括衛星製造、發射服務、地面設備、應用服務在內，產值在二○二九年衝上兆元，成為新兆元產業。（全文未完）
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