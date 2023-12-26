永豐金控與內政部警政署刑事警察局於日前簽署「建構紅籃隊資安實力、反詐聯防與技術交流」合作意向書，由永豐金總經理朱士廷與刑事警察局長周幼偉代表簽署。永豐金控也是首家與刑事警察局簽下「資安紅藍隊演練及科技人才的培育」合作內容的企業。

永豐金控旗下永豐銀行於2021年10月起，就與刑事警察局合作共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項攔阻」等防堵詐騙方式，協助查獲網路詐欺集團4件77人，查扣不法所得總額逾新台幣4000萬元，刑事局並於去（2022）年頒獎給永豐銀行，感謝永豐銀行共同善用科技聯防機制，合作打擊犯罪的良好典範。

永豐金控總經理朱士廷表示，疫情加速數位化與網路金融服務普及，防範資安威脅與網路犯罪成為政府與金融機構首要之務，行政院與金管會分別提出「國家資通安全發展方案」與「金融資安行動方案2.0」，著眼國家整體資安完備與金融系統營運不中斷。

本次簽訂之合作備忘錄，係首次由雙方進行資安紅藍隊演練，模擬駭客攻擊與滲透測試手法及資安防禦之相關偵測與阻絕措施，除可真實展現刑事警察局的科技偵蒐與掌握駭客攻擊能力外，亦可瞭解企業資安防範架構，以為日後偵辦科技犯罪數位證據之重要參考依據。

刑事警察局亦首次與永豐金控進行科技人才之培育、專業知識之分享、資安及詐騙之情資交流進行合作，將規劃設置技術交流平臺，共同培育資安人才與強化反詐能量，透過教育訓練及研討會方式，提供經驗交流管道，內容包含反詐騙、數位鑑識、AI深度偽造偵測等主題，以達到全民防駭及防詐之目的。