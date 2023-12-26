美國《全球金融》（Global Finance）雜誌近日公布「2023年世界最富裕國家」排行榜，愛爾蘭榮登榜首。至於兩岸四地，台灣排名第14名，超越英、法、德、日等國家；澳門第5名，香港排名第12名，中國大陸位列第77名。
根據《全球金融》的排名，前10名依序為愛爾蘭、盧森堡、新加坡、卡達、澳門、阿拉伯聯合大公國、瑞士、挪威、美國、歐洲小國聖馬利諾（San Marino）。該排名透過購買力平價（PPP）調整的人均GDP，來評比一國或一地的富裕程度。
值得注意的是，台灣經過購買力平價調整的人均GDP為73344美元（約新台幣228萬元），排名在第14名，超越荷蘭（15名）、奧地利（17名）、德國（19名）、澳洲（22名）、加拿大（28名）、法國（第29名）、韓國（第30名）、英國（第31名）、日本（第38名）。
除超越前述傳統上被認為較為富有的國家，台灣也是前20名當中，唯四上榜的亞洲經濟體，除了新加坡與澳門外，香港排名第12名；而中國大陸位列第77名。
報導指出，愛爾蘭是今年全球最富有的國家，也是全球最大的企業避稅天堂之一，不過這有利於跨國公司，對普通民眾則無太大助益。聖馬利諾、盧森堡、瑞士和新加坡受益於先進的金融部門和稅制，吸引大量外資、專業人才和銀行存款。卡達和阿聯等國則受惠於大量豐厚的自然資源。
《全球金融》認為，若只使用國內生產毛額（GDP）來衡量一地富裕程度，則富裕國通常會是面積較大的國家，許多小國無法比較，GDP除以當地居民總數，就更能夠反映當地人的生活條件。不過還得考慮當地的通貨膨脹，以及商品、服務等價格，因此必須再根據購買力平價對人均GDP進行調整。
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