經濟部25日公布11月工業生產指數為92.19，年減2.48％；製造業指數92.38，年減2.18％，兩指數都已連18個月負成長，預期2023年全年較去年大減逾12％。不過，經濟部表示，隨著高效能運算、人工智慧等新興科技擴展，加上農曆年前備貨需求逐漸釋出，12月製造業生產指數估計年減4％到年增0.3％，有機會拚轉正。台經院則分析，明年全球經濟恐陷「美中不足」困境。
明年製造業將有更好的展望，經濟部表示，目前一些AI伺服器還停留在資本財，屬於企業面使用，但商機會慢慢釋放到消費端，例如AI的PC、手機出現，應用會愈來愈廣，可撐起製造業動能。
不過，經濟部提醒，俄烏戰爭、以巴衝突、美中科技爭端等地緣政治風險續存，恐拖累全球經濟復甦步調，抑制我國製造業成長力道，需密切關注並審慎因應。
另台經院公布11月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點為93.2點，連2個月下滑，服務業與營建業測驗點則上揚；台經院景氣預測中心主任孫明德警示，全球經濟成長率原為2.2％，下修0.3個百分點，明年經濟將面臨「美中不足」，因為「美」國、「中」國大陸下滑較多，甚至學術機構預測美國僅保1。
孫明德直指，聯邦基金利率5％、房貸利率7％，美國民眾卡債破兆、美國國債破34兆美元，明年美國民間消費才真正面臨挑戰；他認為，先前美國升息的副作用會在24個月後引發最大影響，也就是落在明年第2季，美國廠辦違約率將漸增、消費能力無法擴增。
走過疫情、製造業庫存去化低迷，台經院院長張建一表示，2024年台灣經濟會比今年好，我國經濟成長率將重回全球平均之上。
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