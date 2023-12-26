大啖疫後報復性旅遊票價紅利，航空業薪情超級好，長榮集團打破往年都在年底最後一天才公布年終獎金的慣例，長榮航空25日提前「放榜」，今年大手筆發出6個月年終獎金，創下公司成立以來新高，也打破「K董」張國煒在任時4個月的年終天花板紀錄，且子公司航勤、空廚、倉儲及航太都比照發6個月，空地勤明年起每月再加薪5000元，羨煞同業。
有別於其他企業年終多在農曆年前發，長榮集團年終獎金向來是年底前最後一個上班日撥入帳戶，因而成為重要參考指標，尤其前兩年因疫情導致運價飆漲，長榮海運發出40個月的年終獎金，隨隨便便就是百萬進帳，許多員工戲稱是「被錢砸醒」，成為熱議話題，今年則換長榮航空接棒，也是各界關注焦點。
長榮航空第3季合併營收雖創下單季新高，惟因地緣政治使得國際油價飆漲，在9月衝到波段高點，無法立即反映票價，因此侵蝕獲利，毛利率降至21.9％，前3季合併營收1462.98億元、稅後純益163.96億元，EPS為3.05元，在4家上市櫃航空股中，略遜台灣虎航。
目前已公布的航空業年終獎金，星宇航空發1個月，台灣虎航獲利與長榮航相近，今年估平均可發6個月、績效好的可達10個月，華航前3季稅後淨利68.98億元，EPS為1.15元，僅長榮航的一半，要發超過長榮航有難度，最後數字將待華航企業工會與資方協商。
長榮航此次發6個月，外加空、地勤員工加薪5000元，業界普遍認為，實際上已超越台灣虎航的年終水準，「算是相當大方」，且包括長榮航空合併報表的子公司都發6個月，順勢化解內部對於薪資「子不如母」的反彈。至於飛行員依照職級加薪1.1萬至2萬元的作法，某種程度也呼應機師工會訴求，給足面子。
長榮航此次打破過往最高4個月的「年終天花板」，同業認為重心放在調薪，除因疫後航空人力需求吃緊，有留人的效果，也凸顯「五星級航空」的薪資水準，要當進入航空業的第一志願，況且票價總會回落，不可能每年都有這麼多年終，調整薪資結構才是長久之計。
相較於航空業有個好年冬，過去2年「年終領到手軟」的海運業，受運價回落影響，陽明海運明年初恐僅會發1個月的年終，若再加上每年固定的第13個月，及1.2個月的員工紅利，明年也僅多領3.2個月，這是今年約33個月的年終加紅利的零頭，堪稱從天堂回到人間。
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