年關將近，國內企業實施無薪假人數逼近萬人，今年勞保紓困貸款撥款超過9萬件，是近5年來新高。勞動部25日公告明年勞保紓困貸款總預算200億元，於2024年1月5日開辦申請至1月19日截止，每人最高可貸10萬元，利率為2.04％，將於農曆春節前撥款入帳，紓緩勞工朋友年關壓力。

勞動部25日公布實施無薪假事業單位計382家、實施人數9935人，與上一周相比，增加14家、359人，製造業仍是重災區，占無薪假的9成，與外銷訂單減少有關。

實施無薪假事業單位包括半導體、機械設備、橡膠製品、運動休閒器材業者。勞動部官員表示，某家休閒運動器材公司通報實施170多人、實施1個月。製造業減班休息人數雖增加，但比今年3月底1萬8716人的高峰，已降至1萬人以下，後續仍要持續觀察。

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞保紓困貸款申請作業，將於明年1月5日起受理至1月19日，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年、年利率2.04％，前6個月按月付息不還本，等於每月僅付利息170元，第7個月起按月平均攤還本息，須繳付3422元。

勞保紓困貸款申貸資格4大條件，包括生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日明年1月19日）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。

但勞保局表示，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

勞動部自2003年起，每年編列200億元辦理勞保紓困貸款，統計近5年撥款件數，2019年為8萬9147件，2020、2021年落在7.2萬至7.6萬件，去年則為8萬1588件，今年增至9萬1845件。