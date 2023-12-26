中小尺寸面板模組廠全台晶像舉行法說會，今年家用、醫療產品拉貨平穩，全年營收、獲利和去年相當。展望2024年，全台表示，歐洲市場消費動能疲弱，目前訂單能見度不高，家用產品展望保守，醫療銷售平穩、明年可望持續成長。

全台今年前三季合併營收約34.57億元、和去年同期相當，毛利率略增至21.74％，營業利益約3.22億元、年成長21.97％，稅後純益約3.53億元、年成長1.7％，每股稅後純益約2.37元。

產品比重來看，今年家用產品營收占比約37％、工業應用產品比重約38％、醫療產品比重約8％、車用比重約9％、其他商用和辦公室產品比重約2％，其他應用約佔5％。

全台表示，現在智慧人機界面應用普及，出貨型態也隨之改變，今年TFT面板模組加上觸控面板出貨比重增加到67％，單純TFT面板模組出貨比重約20％，而STN面板也還有一定的數量、營收比重約10％。

近年因歐洲食物調理機出貨暢旺，帶動營收、獲利成長，不過今年下半年歐洲市場明顯走弱，對於出貨動能有一定的影響，而智慧家庭中控因為鎖定在高階客群，出貨平穩。先前因為疫情關係，有供應鏈缺料、運輸問題，客戶大多是長單，現在供應鏈回歸正常，而且市場需求保守以對，因此客戶下單的預測變短，目前訂單能見度只能看到2月，要等到農曆年假之後才會比較明朗。

醫療產品毛利率高，但是數量比較少，營收占比維持在大約8～10％的水準。後疫情時代醫療產品拉貨回歸正常，醫院每年都會穩定採購更新設備，因此出貨緩步成長。全台近年耕耘車載應用市場，期望明年能夠導入量產。