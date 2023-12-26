中小尺寸面板模組廠全台晶像舉行法說會，今年家用、醫療產品拉貨平穩，全年營收、獲利和去年相當。展望2024年，全台表示，歐洲市場消費動能疲弱，目前訂單能見度不高，家用產品展望保守，醫療銷售平穩、明年可望持續成長。
全台今年前三季合併營收約34.57億元、和去年同期相當，毛利率略增至21.74％，營業利益約3.22億元、年成長21.97％，稅後純益約3.53億元、年成長1.7％，每股稅後純益約2.37元。
產品比重來看，今年家用產品營收占比約37％、工業應用產品比重約38％、醫療產品比重約8％、車用比重約9％、其他商用和辦公室產品比重約2％，其他應用約佔5％。
全台表示，現在智慧人機界面應用普及，出貨型態也隨之改變，今年TFT面板模組加上觸控面板出貨比重增加到67％，單純TFT面板模組出貨比重約20％，而STN面板也還有一定的數量、營收比重約10％。
近年因歐洲食物調理機出貨暢旺，帶動營收、獲利成長，不過今年下半年歐洲市場明顯走弱，對於出貨動能有一定的影響，而智慧家庭中控因為鎖定在高階客群，出貨平穩。先前因為疫情關係，有供應鏈缺料、運輸問題，客戶大多是長單，現在供應鏈回歸正常，而且市場需求保守以對，因此客戶下單的預測變短，目前訂單能見度只能看到2月，要等到農曆年假之後才會比較明朗。
醫療產品毛利率高，但是數量比較少，營收占比維持在大約8～10％的水準。後疫情時代醫療產品拉貨回歸正常，醫院每年都會穩定採購更新設備，因此出貨緩步成長。全台近年耕耘車載應用市場，期望明年能夠導入量產。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：