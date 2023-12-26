NCC 25日委員會議通過，以附帶期限方式許可63家有線電視系統經營者的頻道異動申請。有關香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司及美商國家地理頻道有限公司等五個頻道，其頻道異動期間為2024年元旦至3月31日止。如有必要得延三個月。

香港商迪士尼傳媒有限公司台灣分公司及美商國家地理頻道有限公司台灣分公司原訂2024年元旦終止經營「國家地理頻道」、「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」及「STAR World」等5個頻道。

國家通訊傳播委員會（NCC）於25日第1098次委員會議，針對63家有線電視系統經營者提出替補頻道之申請，包含營運計畫中「頻道之規劃及其類型」基本頻道與付費頻道異動，決議依行政程序法第93條規定，以附期限方式許可，許可期間為113年1月1日至同年3月31日，屆期該會如認為必要時得延長三個月。

NCC表示，本次國家地理頻道等5頻道終止經營影響層面甚廣，因此，NCC以附帶期限之許可處分方式，期能促使系統經營者及預定上架的頻道，提出具體規劃，並藉由附加條款，要求系統經營者藉由頻道收視率及滿意度調查報告等客觀參考數據，評估替代頻道於許可期間之製播表現，以及納入消費者的回饋，以確保收視戶權益。