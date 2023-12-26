迎接智慧城市到來，5G智慧杆先行！繼111年6月順利底定5G智慧杆標準，緊接著跨產業聯盟也在今年成軍，由台達電、和碩、中華電信、耀登科技、安迅士領軍，結合捷智康、達運精密、大同大學等智慧杆體設計製造業及系統整合商華電聯網所形成的跨產業整合聯盟25日宣告，已成功打造出5G智慧杆實作與商用服務驗證示範案場，可望向137億美元的新商機叩關。

隨著智慧城市、產業數位轉型、永續發展的演進，以及5G、低軌衛星新興科技結合的網路韌性需求發酵，創新應用的新載體5G智慧杆儼然成為政府推動城市基礎建設改造的重要元素，根據國際市調公司（Global Industry Analysts, Inc.）報告指出，全球智慧杆目前的市場規模估算為137億美元，然隨著智慧城市需求日漸增加，全球智慧杆市場規模也在不斷成長中，預估到2030年前，即可望倍增至590億美元的經濟規模。

在5G智慧杆標準推動聯盟的協力下，據悉目前已獲台南市及高雄市政府首肯，願意釋出「藍晒圖文創園區」及「愛河之心輕軌站區域」作為智慧杆商用實證場域，以吸引臺灣產業跨域合作投入，後續整個5G智慧杆產業研發實證，將於113年1月正式展開，協助地方政府推升5G智慧杆創新應用。