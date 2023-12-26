PC品牌廠2024年筆電出貨預估

全球筆電市場在歷經兩年衰退後，明（2024）年將緩步復甦、站回優於疫情前的出貨水準，已是市場及產業共識。雖整體通路庫存水位回歸正常，但品牌廠先前被高庫存侵蝕獲利的慘況還歷歷在目，因此，針對明年度釋出的目標出貨量也明顯轉為保守。

其中，僅有看好商用市場加速回溫的戴爾（Dell），及看好電競換機潮及加大衝刺商用領域的華碩（ASUS），訂出較積極的出貨成長目標，力拚有7％以上年增幅，並希望達到優於疫情前、2019年度的出貨表現。

依供應鏈初步掌握筆電出貨預測數，戴爾與華碩明年度筆電出貨估約3,000萬及1,500萬台，兩業者今年度出貨量則估各為2,800萬及1,400萬台，對比去年減幅分別達15％、18％，但華碩已回到2019年時的1,300萬台以上水準。

至於全球前兩大品牌聯想（Lenovo）及惠普（HP），皆以5％年成長為出貨目標，另宏碁（acer）則在今年度守穩持平表現後，明年維穩平盤以上的出貨。聯想今年筆電出貨亦恐下跌18％、降至4,100萬台，明年度預估拉升至4,300萬台，但與2019年度的5字頭出貨量差距不小。

惠普及宏碁去年筆電出貨量落在3,900萬及1,000萬台。雖然兩業者目前已雙雙針對明年北美教育市場的Chromebook需求備戰，但對明年度筆電出貨預估目標，惠普則是保守設下與2019年度持平、約4,100萬台的預報出貨量，宏碁更是加倍謹慎、續以千萬台為預估出貨水位。

此外，非WinTel陣營的蘋果（Apple），在過去三年歷經出貨高速成長後，今年受到自家M系列處理器世代轉換、影響新品上市時程，加上地緣政治及需求不振影響明顯，全年度Macbook系列出貨量估大幅年減28％走衰，從前兩年度的2字頭降至1,800萬台，跌幅為各品牌廠之最。

但若相較疫情前不到千萬台的出貨水位，蘋果仍有翻倍的表現，對2024年的出貨預估量，則將落在1,900萬台、年增約5.6％。另方面，採用M2系列處理器的iPad Air新品，預計將於明年上半年發布，將續維穩蘋果在全球平板市場出貨、市占龍頭地位。