財政部25日公告最新的「低稅負國家或地區」（避稅天堂）參考名單，共有81個國家、地區入列，正式新進榜的是愛爾蘭和位於加勒比海的聖文森及格瑞那丁，至於國人熟悉的香港、澳門、新加坡等，也都在名單內。

財政部指出，因應CFC制度2023年施行，營利事業及個人直接或間接持有，在上述低稅負國家或地區關係企業股份或資本額合計達50％或具有重大影響力者，即應依規定認列投資收益或計算營利所得課稅。

換言之，這81個低稅負國家和地區，也是財政部認定的CFC「雷區」。

依財政部的分類，低稅負地區又可分為三大類，一是營利事業所得稅法定稅率低於14％的國家或地區，共有30個，包括免稅天堂英屬維京群島、開曼群島、百慕達和馬紹爾，另有澳門、帛琉、愛爾蘭和匈牙利等。

第二類則是僅就境內來源所得課稅，境外來源所得不課稅、或於實際匯回始計入課稅的國家或地區，即對企業而言具避稅效果的地區，共有51個，包括香港和新加坡、馬來西亞，以及法國、摩納哥、阿拉伯聯合大公國等。

至於第三類，財政部並未提供確切名單，而是依各國家或地區是否屬CFC辦法第4條第2項規定，對特定區域或特定類型企業提供特定稅率或稅制者，依個案事實來個別判斷。即除前述81個國家、地區，仍可能有國家被單獨列入。