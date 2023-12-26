國內企業和個人明年5月將首度針對避稅天堂的控股公司（CFC）的盈餘申報所得稅，財政部賦稅署25日公布三大放寬措施，包括擴大豁免申報門檻、對111年度以前股利分配提供過渡期，及金融商品投資可延後至實現時再計算損益。
財政部指出，目前上市公司約有75％、約700家設有CFC，上櫃公司則有68％、520家有CFC，也就是這1,200多家上市櫃公司都會面臨CFC申報的問題，本次子法修正放寬後，部分企業可望暫免申報，或可降低申報金額。
財政部賦稅署署長宋秀玲表示，本次放寬對企業絕對是「利多」。其中，子法和法案預告期最大的差別，是新加入「過渡條款」，即企業CFC如獲配來自大陸、美國等非低稅負地區111年度及以前年度的盈餘或股利，只要在明年3月31日前經股東會議決，且可提示證明文件，即不必列入CFC今年盈餘。
第二項放寬對「微量豁免門檻」再鬆綁，宋秀玲表示，CFC原訂兩大豁免門檻為當年度盈餘新台幣700萬元以下，或具有實質營運活動，但為防有人透過分散多個CFC避稅，另有合計CFC當年度盈餘700萬元的檢視機制。
本次是在合計CFC當年度盈餘時，排除有實質營運活動者和間接持股者，也就是僅計算「直接持有股權且不具實質營運活動」的CFC，且當年合計盈餘超過700萬元，才需要申報。
宋秀玲指出，第三項放寬針對企業和個人CFC投資金融商品，如果是股票、債券、基金和黃金等可依公允價值（市價）衡量評價損益者，申報人可選擇延後至處分或重分類時，再以實現數（賣價）計入CFC當年度盈餘。
財政部說明，目前沒辦法確定個人CFC應申報人數，但國人過往習慣在香港、新加坡等地成立財管公司投資海外股、債，每年依市值評價相關投資後申報，或延至實現之後再於當年度申報，對這類CFC影響很大。
財政部強調，主要是部分金融商品的市價短期波動可能較大，非人為所能操控，修正放寬納稅人可選擇有關FVPL（可公允評價的金融工具）盈餘計算方式，但一經擇定，原則上不得再變更。
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