勞動部25日公布最新無薪假統計，目前有382家事業單位正在實施無薪假，影響人數9,935人，與前一周相比，增加14家、359人。勞動部表示，這次新增仍是集中在製造業，主要與外銷訂單有關，包括一家運動健身器材廠商新通報170人、實施一個月，以及竹科內某半導體元件製造業者新增近50人。

勞動部統計，這次多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為三個月以下。製造業仍是人數最多的產業，有218家、8,924人，其次為批發及零售業的115家、860人，其他包括出版影音及資通訊業、支援服務業、以及專業、科學及技術服務，皆維持約40多人的水準。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，這次新增仍是集中在製造業，其中以民生工業新增較多，有一家以外銷為主的運動器材業者，因外銷訂單不穩而通報實施，預計實施一個月、月休10天無薪假，影響人數為170多人；在資訊電子工業中，有一家位在竹科的大型半導體元件製造業者，公司規模約600人，但這次因為訂單問題，針對部分產線實施無薪假，通報人數近50人，「由於這在竹科內，所以勞動部也會密切與竹科管理局聯繫。」

李怡萱指出，其他實施無薪假的業者多為中小型業者，影響人數大約50至60人，例如，金屬機電工業中，有一家機械設備製造業者受訂單影響，通報實施約60多人，化學工業也有一家橡膠製品製造業者通報實施約50多人。

另外，在金屬機電工業中，有一家自行車相關零件的業者，已經實施約半年的無薪假，但觀察到訂單逐漸回穩，提前二個月停止實施無薪假，預計有60多人受惠。