全國農業金庫董事長吳明敏25日在中興大學出席座談會時表示，該金庫擬編列8億元，成立「農金創投」，協助農業長期發展。但據了解，因目前全國農業金庫的獲利不如預期，農金創投恐先暫緩推動。

吳明敏說，農金創投規劃將金流觸角由「融資」延伸到更早階段的「創投」業務，為農漁產業提供更多元服務。農金創投除輔導IPO及增加獲利，特別重視協助青年農民創業、確保小農（含青農）產品出路和收入及食農安全、循環經濟等公共政策目標。

他表示，全國農業金庫一旦成立農金創投，可於營業單位成立「融資、投資與輔導」單一服務窗口，除挹注資金，並提供經營與財務管理輔導，將與「早期投資」客戶，建立緊密夥伴關係。

全國農業金庫25日在中興大學舉辦「青年從農創業成功經驗分享座談會」。與會的行政院副院長鄭文燦指出，農業金融方面，政策性農業貸款達7,731億元，各式各樣的農業貸款134萬件。青農有500萬元的專案貸款，其中一般青農有200萬元的五年免息，百大青農五年免息；45歲至55歲的壯農貸款年息1.54％，壯農最高年齡限制55歲，未來可考慮提升至60歲。

鄭文燦透露，台灣糧食自給率只有3成5，國內市場糧食品牌化、高值化及行銷化有很大發展空間，如何做好食農教育，讓國人食在地，吃當季，搭配最好的冷鏈物流及行銷通路，讓糧食品牌與價值拉高，讓農民收益提高。

吳明敏說，農業金融機構青（壯）年農民從農貸款，截至今年11月止，農業信用保證基金承作青壯年農民從農貸款逾1.17萬件，累計保證貸款金額167億元，占總放款金額271.4億元的61.53％；保證貸款餘額104億元。

農金創投基金規劃方向，將台灣農業打造成高科技產業、永續農業，建立國家級農業外銷隊。