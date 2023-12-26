2024年勞保紓困貸款

選前政府加速關心庶民政策，為緩解勞工農曆年前經濟困難，勞動部25日公告，新一年度勞保紓困貸款將在2024年1月5日開辦，每人最高可貸10萬元，貸款期間三年，年利率現為2.04％，前六個月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息。

勞保紓困貸款對象，主要是生活困難需要紓困、且參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日2024年1月19日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。

但已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞保補償金者，不得申請。

負責承辦的土地銀行表示，2023年承作的勞保紓困貸款案中，有逾6成採線上辦理，這次土銀新增「系統自動撥款功能」，加快現有「線上一條龍」作業，撥款更快速，在核准後七日內就可入帳。

土銀表示，勞保紓困貸款已提供全程「線上一條龍」作業，只要使用個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，在家就能完成申辦。這次新增系統自動撥款功能，在勞保局比對資料、核准後，可有感加快撥款速度。

勞保局統計，2023年勞保紓困貸款撥款件數為近五年新高，有9萬1,845件、撥款約92億元，2022年為8萬1,588件、約81億元，2021年7萬6,010件、約76億元，2020年7萬2,321件、約72億元，2019年為8萬9,147件、約89億元。

疫情期間申貸案反而較平時更低，勞動部官員表示，主要因疫情期間有推勞工紓困貸款，因此勞保紓困貸款申請件數較低。

前兩年勞保紓困貸款利率為1.718％，勞保局18日公告調整勞保紓困貸款的貸款利率，也就是110、111、112年的勞工保險紓困貸款的貸款期間利率，從2024年1月2日（第一個營業日）開始調整為年息2.04％。