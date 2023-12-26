平安夜亞洲鋼廠不太平安，23日韓國浦項鋼鐵（POSCO）發生火災，24日具有中資背景的印尼青山園區不鏽鋼廠也發生爆炸事件，兩家鋼廠都表示影響不大，但鋼市價格已應聲上漲，上海不鏽鋼期貨25日一開盤大漲人民幣200元，站上每噸人民幣1.41萬元，台灣報盤也有業者順勢拉漲。
亞洲鋼廠在耶誕節前夕紛傳出意外，23日上午7時左右韓國浦項鋼鐵2號高爐周邊傳出火災，這已是浦項鋼廠連續2年遇到災害，去年因為軒嵐諾颱風襲擊引發浦項鋼鐵廠區淹水，設備受損嚴重，大量鋼材也浸泡在海水裡造成巨大損失，現又遇到火災致使鋼廠內多個工廠停工。
浦項鋼鐵指出，此次主要是城江地區共同使用的電纜故障導致停電，並因副產氣體釋放而產生煙霧，目前已解決，廠內的8座發電廠設施開始運轉，高爐也正常運作，所有設施沒有問題。但有業者了解，可能對於冷軋及棒線產品可能造成影響。
至於24日平安夜發生冶煉廠爆炸意外的印尼青山鋼廠，位在印尼蘇拉維西島莫羅瓦利工業區（IMIP）。IMIP園區是由中國青山集團及印尼八星集團所擁有，受到兩國政府高度重視，中國國家主席習近平，印尼總統佐科威（Joko Widodo）均曾前往參訪視察。但蘇拉威西島的中資鎳精煉廠近年頻傳工安問題，已引來勞工團體及非政府組織抗議。
由於印尼青山在印尼蘇拉維西島上有多處鎳礦、鎳鐵以及合金、不鏽鋼產品、汽車用材料等生產，爆炸意外傳出後引起關注。上海不鏽鋼期貨25日開盤就大漲人民幣200元，站上每噸人民幣1.41萬元，台灣報盤也有業者順勢拉漲。
國內不鏽鋼廠表示，印青產量大，若減少供給對於不鏽鋼市場算是好事一件，但仍要看印青如何因應這次的事件。另有業者認為，目前不鏽鋼供過於求相當明顯，恐怕不是單一事件造成的減產就能解決，原料端鎳礦的供給也要減緩。
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