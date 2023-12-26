航運巨頭馬士基24日晚間宣布鑑於美國主導的聯軍護航行動完成部署，將重啟航行紅海及亞丁灣的航運服務，拖累台灣貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價大跌，陽明鎖住跌停，上市航運指數跌4.7％，跌幅居各類股之冠。海運業者預料等馬士基正式發布後，後續均會跟進。

葉門什葉派叛軍胡塞組織（Houthis）掀起紅海危機後，國際航運大咖如馬士基、赫伯羅特暫停所有在紅海的貨櫃船運輸作業，達飛、中遠海運、地中海航運、ONE、長榮、陽明、萬海等接續跟進，改繞行南非好望角，推升全球貨櫃航運的運價、運價指數及股價等大幅跳升。

海運業者表示，繞行成本太高、紅海危機恐慌情緒蔓延、適逢亞洲趕出貨到歐洲的旺季，以及在疫情期間嘗到海賺的甜頭，最新遠東到歐洲的運價暴漲到每TEU（20呎櫃）已達4,500-5,000美元，且不包括額外徵收緊急成本附加費（ECRS）1,000-1,500美元，甚至ECRS附加費還不能議價得要收足。

但在馬士基預告重啟紅海及亞丁灣的航運服務後，業者態度馬上改變，除ECRS附加費可以談，運價也略有鬆動。但鑑於好不容易價格已經漲上來，且目前是亞洲出口到歐洲的旺季，預計高檔的運價將維持到農曆年前，不會立即回到15日的低運價。

海運業者大搶災難財利多題材維持一周，加上貨櫃三雄長榮、陽明及萬海股價已大漲，25日失望性賣壓出籠，首當其衝是11月每股虧損0.44元的陽明鎖住跌停價收51.80元，上市航運指數重挫4.7％，跌幅居各類股指數之冠，但從18日到25日這六個交易日陽明股價仍大漲17.06％，漲幅居貨櫃三雄之冠。

至於長榮，同屬海洋聯盟的中遠海運、達飛尚未宣布重啟紅海，長榮已改道的五艘貨櫃船仍按照原訂計畫，等待歐美地區耶誕節長假結束後，明年才會有最新決議。