選前拚公共建設執行進度！國發會25日指出，截至11月底公建經費執行5,421億元，達成率近8成，金額創16年同期新高。離年度目標達成率96％還有一段距離，國發會主委龔明鑫要求各部會把握年末衝刺，年底執行率拚達標，且再創新高。
國發會於25日召開委員會議，會中針對今年截至11月底「整體公共建設計畫執行情形案」討論。112年整體可支用經費為6,800億元，截至11月底經費執行5,421億元，較往年同期最高執行數4,400餘億元，高出1,188億元，創16年同期新高，達成率79.72％。
國發會副主委高仙桂在記者會中強調，公建經費達成率距離年度目標96％還差逾16％，但回顧過去4年，最後1個月達成率可提高15.04到19.33百分比，相信達標是在可執行範疇。以金額來看，公建經費預計12月將再支出1,100億元。
國發會管考處長李奇補充，之所以最後1個月可以趕進度，是因為很多經費會在年底才支出，例如用地取得經費。以過往經驗來說，最後1個月執行率至少可以到整體6分之1，雖然離96％有點難度和挑戰，但有信心會達標。
龔明鑫也提醒，相關部會針對待撥付施工廠商的已執行應付未付數，應加速完成估驗計價作業，儘速核撥應付工程款項給施工廠商，不僅可提高廠商資金運用彈性，並將活絡上下游關聯產業，帶動國內經濟穩定成長。今年底有多項重大公共建設將完成，建設成果涵蓋交通運輸、供水供電及醫療照顧等民生需求，相關部會應確實管控執行進度如期完成。
另外，國發會也已著手規劃明（113）年重大建設預定達成的重要里程碑，並妥善配置各月工作排程及所需經費，循序管控達成各項建設效益。
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