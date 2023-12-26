環境部25日公告，金表、電鍍及製革等產業的高濃度氨氮廢水排放，將於明（113）年1月1日加嚴管制，總計影響對象1,587家。環境部表示，一旦查獲不符標準，將處6萬元以上、2千萬元以下罰鍰。至於加嚴管制業別，主要為金屬表面處理業、電鍍業、發電廠等。
環境部調查，目前包括高科技廠商、石化及化工等業者，在生產產品的同時，都會排放氨氮廢水。國內氨氮的排放量，近3成來自科學園區、2成5來自石化產業、1成來自化工業，產業包含高科技的光電業、晶圓製造與半導體製造業，及石化和化工產業。
由於氨氮廢水會增加河川等水體的毒性，破壞地下水、自來水及天然水體等的危害。環境部從106年底修訂氨氮放流水標準後，於110年起實施第一階段加嚴管控，明年1月1日起，將再擴大管控範圍，總計影響對象1,587家。
環境部指出，加嚴氨氮加嚴管制業別，主要為金屬表面處理業、電鍍業、製革業（生皮製成成品皮者）、廢棄物掩埋場、發電廠、其他工業區專用污水下水道系統、公共污水下水道系統，並強調目前業者為符合放流水標準排放限值，紛紛嘗試將含氮廢水處理再生為有價產物。
例如，國內半導體廠，將氨氮廢水經薄膜技術（脫氣膜）、吸收及結晶乾燥後，產製硫酸銨結晶，或再轉製成高價氨水再利用。第二階段管制明年上路後，若廠商未能符合加嚴標準，將依法開罰6萬元以上2千萬元以下罰鍰。
另外，環境部也表示，目前氨氮減量成果，也已反映在業者廢水排放的檢測申報結果。109年增修標準生效前的氨氮排放總量約為1萬3,279公噸，至112年氨氮排放總量降為3,600公噸，削減總量約為9,679公噸，削減率達73％。
另外，在反映河川水質上，以放流水標準增修影響對象排入較多的大漢溪為例，109年氨氮濃度平均值1.78 mg/L，112年降至1.27 mg/L，流域氨氮水質改善率約29％。
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