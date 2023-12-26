國籍航空今年大賺旅運財創高獲利，年終獎金也要比價拚新高！長榮航空25日公布集團所有公司將發放年終獎金平均6個月，創公司成立以來最高，同時明年地勤及空服員平均調薪5,000元，飛行員依職等不同調薪1.1萬～2萬元。
華航勞資雙方則預計29日進行年終協商，華航工會提出兩大訴求：今年不能少於去年、比照長榮航不能輸。由於華航前三季獲利（每股稅後純益EPS為1.15元）少於長榮航（EPS為3.05元），據了解，華航工會將力爭至少4個月年終，且提高固定獎金至8萬元以上，希望關照年輕同仁與低薪者。
如比較航空雙雄年終與調薪，華航工會如爭取4個月年終獎金成功，加上固定1個月考核獎金，等於年終領5個月，因今年9月加薪2,000元，1月調薪4％，不輸長榮航明年調薪5,000元，且依往例，華航明年1月還會再比照公教人員調薪。
各家航空年終與調薪拚場，背後也牽涉到搶人、留才大戰；企業工會直言，今年難得出現賣方市場，將把握機會為自己加薪、討年終。
長榮航罕見提早公布年終與調薪，據悉正是為回應長榮機師工會、長榮航勤等訴求。機師工會26日會召開理監事會議討論稍早罷工投票繼續，明年1月5日公布結果。
機師工會表示，長榮航資方片面宣布年終、加薪，卻不願與工會協商長治久安的機制，加上長榮航調薪幅度與工會訴求落差大，調薪部份歸為飛行加給，與期望不同，因此不會中斷罷工投票，若會員能接受公司宣布的方案，將反應在會員投票率上。
受惠客運載客、票價雙高行情，長榮航、華航、星宇、虎航11月客運營收，都繳出較去年同期翻倍增的佳績；累計前11月營收，四家國籍航空都已超越去年全年，長榮航、華航累計客運營收更是雙雙突破千億元大關。
法人估，長榮航、華航、星宇、虎航今年營收全數將改寫新高，長榮航、星宇航、虎航獲利同步繳出新高佳績。
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