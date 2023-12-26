紅海危機雖引爆貨櫃運價狂飆，戰事瞬息萬變，運價雖喊漲，但將反映在明年營運，至於航運今年不敵景氣低迷，使航商獲利與年終獎金雙雙大縮水。據了解，陽明海運預估今年營運處於小賺邊緣，董事會22日通過發放一個月績效獎金，加上固定一個月考核獎金，等於可以領到兩個月年終；同時比照公務人員，明年加薪幅度約4％。
另外，長榮海運固定在年底公布年終獎金，雖然法人估長榮海運今年EPS接近20元，但海空不同調，長榮航空25日剛宣布年終6個月，就傳出長榮海運今年年終可能少於長榮航空，估計約5個月；至於萬海航運前三季虧損0.68元，市場估計，萬海年終獎金可能只有1、2個月。
陽明前三季稅後純益60.77億元，每股稅後純益1.74元；由於10、11月市場需求疲弱及運價持續低迷，同期營收都呈現年、月雙減，11月每股小虧0.44元，累計前11月營收1,301.22億元、年減63.81％。法人估，陽明全年處於小賺邊緣，近期紅海危機帶動運價急漲，將反映在陽明明年第一季營運。
按照慣例，陽明固定會有1個月的年終考核獎金，如果公司有獲利，會加發績效獎金，22日董事會已通過加發1個月績效獎金，間接凸顯陽明今年應該小賺。
至於股民關心的股利問題，陽明董事長日前參加台北市輪船公會歲末茶會時即表示，只要陽明有賺錢就會發股利。
長榮今年前三季稅後純益320.43億元，每股稅後純益為15.14元，部分的獲利來自於利息收入、匯兌收益、處分長榮航空的利益、廉價購買利益，因此今年的年終獎金，將是近年來最少，但是不會影響股利發放政策。
此外，長榮、陽明還有一筆所謂「年中獎金」的員工酬勞，讓員工期待。在員工酬勞部分，陽明是訂稅前獲利的1％做為員工酬勞，長榮則是0.5％、萬海是0.6％。
如果以陽明今年前三季獲利粗估約1.2個月計算，合計年終加員工酬勞，明年可望領到約3.2個月，但是若跟陽明去年大賺超額利潤，合計領大約33個月相較，不可同日而語。
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