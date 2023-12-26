日本央行（日銀）總裁植田和男（Kazuo Ueda）25日表示，若達到央行通膨目標的可能性「逐漸攀升」，持續實現2％目標的前景大幅增長，便會考慮改變政策。這是植田迄今就結束超寬鬆貨幣政策釋出的最明確訊號。

日經平均指數25日上漲0.26％，收在33,254.03點。日圓兌美元匯率升值0.04％，報142.35日圓兌1美元。

植田25日向日本經濟團體聯合會（Keidanren）演講時指出，儘管企業對於調高薪資與價格的態度越來越開放，但重要的是明年薪資是否繼續上揚並導致服務價格進一步攀升。

他表示：「若薪資與物價成長達到良性循環，持續且穩定地達到我們物價目標的可能性大增，那我們將考慮改變政策。」

但植田仍指出，鑒於經濟與金融市場充滿不確定性，日銀尚未設定結束超寬鬆政策的具體時間。他表示：「我們將審慎檢視經濟發展以及企業設定薪資與價格的行為，然後以適當方式決定未來貨幣政策」。這番說法與他先前一貫措辭「日銀將耐心維持超寬鬆政策」略有不同。

報導稱，日本通膨超越日銀設定的2％目標已有一年多時間，許多分析師預估日銀2024年將結束負利率政策，部分人押注最快2024年1月升息。

植田表示，日本長期經歷低通膨與薪資成長停滯狀況，可能加劇大眾對於「價格與薪資增長可能徘徊於零附近」的看法。改變此觀感並創造一個薪資與物價同步上揚的循環將帶來好處，例如更有效率的勞力配置。他表示：「日本經濟擺脫低通膨環境並實現我們物價目標的可能性正逐漸攀升，儘管目前此機率還不夠高。」

植田指出，日銀最近觀察到部分進展，包括服務業通膨揚升顯示企業定價與支付方式出現變化。他說：「由於國內外經濟與物價存在極高的不確定性，因此有必要觀察企業薪資與價格設定行為後續如何變化。」