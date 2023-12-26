美國核心PCE物價指數增速比預期放緩，市場加深對美國聯準會明年降息的預期，國際美元指數近日轉弱，新台幣兌美元匯率延續上周升勢、不斷向上攻堅，25日早盤勁揚近1角，終場重回31.1元價位，本周匯市將是2023年封關，新台幣有望強勢叩關31元整數價位。

新台幣25日開盤即走升，盤中最高升抵31.106元，再創五個多月盤中新高，終場升值6.3分、收在31.14元，匯價創7月21日以來的五個月多新高，但年底假期冷清，外資進出放緩，總成交量僅11.045億美元。

匯銀主管表示，雖然外資放假中，但仍有零星動作，外資早盤即小幅匯入，帶動新台幣開盤即啟動一波升勢，強勢升破31.2元價位，加上出口商拋匯比上周更大量，匯價往高點揚長而去，儘管進口商盤中買匯仍無力撼動，全日維持偏升走勢。

匯銀主管說，美元逐步回落，本周外資大致偏向匯入且出口商在月底及年底的作帳需求下，拋匯動能比上周更強，後續是否升破31元，就看央行調節力道及國際匯市走向；不過，距離2023年封關在即，少了外資量能助陣，要一舉破31元整數有點難。

外匯交易員認為，近期主要亞幣盤整偏升，但也不會一下升太多，例如日圓、人民幣都不是大幅轉強，新台幣大方向雖是升值，但要顯著升值可能要等到明年，尤其是大選後新總統出爐更是關鍵，外資將有更多判斷依據，在此之前升值速度應不會過快。

回顧2023年新台幣波動加劇，交易員分析，以歷史長期平均來看，新台幣單一年度上下波動極限都在3元以內，而今年最高落在29.5元左右，最低只貶到32.45元，尚未超過波動範圍，整體而是有波動、但未超過央行容許範圍。

交易員說，今年新台幣上下震盪，主要還是受美國升息牽動，直到11月才篤定升息已停止，導致期間匯市波動加大；加上今年美債殖利率一度觸及5％，使外資熱錢爆量匯出，也使新台幣一路趨貶，而2024年降息預期升溫，新台幣一路走升機率很高。