台經院發布最新景氣動向調查報告，受惠年底趕工及購屋旺季，加上「新青安」政策刺激買盤，營造業及不動產業對當前景氣及未來半年的看法都明顯好轉，預計房市將呈量微增、價格高檔盤整的格局。

台經院總監劉佩真表示，近期房市景氣已漸復甦，營建業結束了前二月下滑的態勢，再加上交屋潮挹注，建案認列入帳，開發商營收有好表現，因此對景氣轉向樂觀。

台經院說明，下半年不動產的市場信心已慢慢回復，11月六都建物買賣移轉件數年增26％，創下29個月以來高峰、買盤強勁，主要受惠於時序進入購屋旺季，加上「新青安」政策發酵，讓有意購屋的首購族決策時間縮短，加快腳步進場購屋。

展望未來，政府公建力道持續擴大，包括明年桃機第三航廈、高雄鐵路地下化及下水道改善工程等挹注，整體預算衝5,886億元，公共工程案量維持高檔；再加上國內經濟逐漸復甦，受惠製造業的明年景氣可望優於今年，預期業者將擴建廠房、廠辦等固定投資，可望提升工程需求，使營建業對未來半年景氣看法明顯轉好。

相關房市政策影響上，劉佩真分析，上半年平均地權條例修法後，開發商原計畫離開預售市場，轉採取先建後售策略，但近期又再通過「囤房稅2.0」，將使得開發商將評估再次調整銷售策略，以長遠計，避免出現過多的餘屋增加持有成本。

劉佩真指出，雖然國內經濟逐步恢復動能、剛性購屋需求浮現，且明年貨幣政策緊縮有機會告一段落，將是未來半年房市的有利因素。但待售新成屋規模不斷擴大，今年仍有逾5萬新屋供給賣壓，且政府未來的房市調控仍無鬆綁跡象，將朝更「精準」、更有策略性的打擊，評估未來半年房市景氣仍無法回到2022年上半年的高峰。