台經院25日公布11月三大營業氣候測驗點呈現「二升一降」，其中服務業、營建業轉為上揚，製造業連二月下滑，但跌幅有限、以持平看待。台經院長張建一表示，以國內來看，各業表現都將越來越好，但製造業的復甦速度仍要看國際需求，預計明年台灣經濟成長率可望高於3％，優於明年全球平均。
台經院發布11月製造業營業氣候測驗點為93.20點，月減0.57點；服務業營業氣候測驗點為92.54點，月增1.37點，結束連三月下跌態勢，轉為上揚。營建業則受惠旺季及市場信心轉好，11月的營業氣候測驗點為102.82點，月增3.42點，結束連二月下跌趨勢。
張建一說，隨外銷訂單、出口轉正，預期明年的國際貿易量、國際經濟成長率都會比今年好，將帶動台灣出口及生產表現，連帶投資面也會擴增，預期2024年台灣經濟成長率會超過3％，優於今年，也優於明年全球的平均成長率。
在製造業調查方面，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，國內廠商對未來半年看好比例減少、看壞增加，除地緣政治不穩之外，也有部分原因是廠商擔憂美國明年可能出現金融緊縮。他說，美國聯準會升息副作用通常在24個月後顯現，廠商擔心明年第2季恐爆發升息影響效應，再加上近期美國商辦違約率逐漸提高，業者也擔憂美國消費無法再擴增，因此對未來看法略顯保守。
台經院分析，雖然AI伺服器需求穩健成長，晶圓代工先進製程產能利用率持續回溫，但整體市場需求仍顯疲軟，且大陸同業的價格競爭壓力，使國內業者成熟製程稼動率依然低迷；此外，時序進入面板、LED產業淡季，業者拉貨力道疲弱，因此有接近四成的電子機械業廠商看壞當月景氣表現。
內需方面，服務業受惠11月台股表現亮眼，加上航空客運需求維持強勁，來台旅客人數持續成長，帶動餐飲住宿需求增溫，使得證券業、運輸倉儲業與餐旅業看好當前景氣表現。
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