經濟部25日公布三大商業營業額統計，批發業受到人工智慧加持，11月營業額1兆361億元、年增3.4％，結束連續12個月負成長；零售業及餐飲業，11月營業額皆創歷年同月新高。
經濟部統計處副處長黃偉傑表示指出，受惠人工智慧應用需求持續擴增、國內常規藥品及疫苗採購增加，以及新車供應提升，下游車商拉貨力道增加，致機械器具批發業年增11.4％、藥品及化粧品批發業年增5.9％、汽機車批發業年增4.7％，推升批發業11月營業額為1兆361億元，年增3.4％，結束連續12個月負成長。
展望12月，批發業受惠AI商機延續，加以新年、農曆年等節慶備貨需求陸續釋出，營業額可望持續增加，預計批發業12月營業額為1兆372億元至1兆688億元，年減1.4％至年增1.6％，全年營業額11兆7,781至11兆8,096億元，年減7％至7.3％。
零售業11月營業額為4,119億元，創歷年單月新高，年增7.3％，其中在百貨週年慶等購物檔期及冬季保暖等商機帶動下，推升布疋及服飾品零售業、百貨公司、其他綜合商品零售業、電子購物及郵購業等業別營業額成長。
另外，餐飲業11月營業額813億元，年增8.0％，原因包括餐館及飲料店因商務及觀光人潮回籠，加上展店效應、天冷暖食需求增加，以及配合百貨週年慶及雙11的促銷優惠等。
展望未來，零售及餐飲業因逢耶誕節、跨年的送禮及聚餐消費旺季，以及車商衝刺年底業績，加以尾牙商機挹注，預期營業額可望續呈增勢，零售業12月營業額4,141億元至4,262億元、年增5％至6％，全年4兆5,827億元至4兆5,948億元、年增7.3％至7％。
餐飲業營業額902億元至928億元，年增3％至6％，全年營業額將首度突破兆元大關，來到1兆238億元至1兆264億元，年增18.3％至18.6％。
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