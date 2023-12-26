經濟部25日公布最新工業生產統計，受全球經貿動能、通膨及高利率影響，終端需求疲軟，廠商調庫存又延緩投資，11月工業生產指數92.19、年減2.48％，製造業生產指數92.38、年減2.18％，雙雙連18黑。不過，受惠AI等新興科技應用續擴展，12月製造業生產指數有望轉正。
11月主要產業中，只有電腦電子及光學製品業「獨紅」，指數年增14.01％，創下史上新高，也是連續第五個月正成長。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，主因是雲端資料服務、AI帶動的伺服器需求暢旺，明年AI還會擴散到消費端，AI的PC及手機慢慢出現後，接續撐起製造業的動能。
值得注意的是，10月轉正的積體電路業受到庫存影響，由正轉負，指數年減1.37％。黃偉傑解釋，預計未來幾個月積體電路庫存消化前，應該都會在0％上下徘徊。至於連續三個月正成長的面板及其組件業，也受備貨遞延效應影響，在11月中止連紅，指數年減9.62％。
傳統產業的化學材料及肥料業、基本金屬業分別年減0.81％及3.68％，皆受到全球經濟復甦步調遲緩，市場需求疲軟，業者設備投資保守，連帶機械設備業同樣也是年減12.09％；汽車及其零件業因燃油小型轎車受電動車款熱銷的排擠效應而減產，也讓指數年減1.04％。
展望未來，黃偉傑表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上農曆春節前備貨需求接續釋出，可望挹注我國製造業生產量能，但全球經濟仍受通膨及高利率影響，以及俄烏戰爭、以巴衝突、美中科技爭端等地緣政治風險續存。
黃偉傑指出，由於今年的基期已低，加上產業界整年的庫存去化，回補庫存需求顯現，只要未來地緣政治風險等不確定因素不要再惡化，預估明年製造業四季表現都是正成長，且愈來愈好。
因此，預估12月製造業生產指數為90.27至94.27，年減4.0％至年增0.3％；第四季製造業生產指數為91.56至92.89，年減1.3％至2.7％；全年製造業生產指數85.56至85.89，全年仍會出現負成長，年減12.5％至12.9％。
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