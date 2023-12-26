2022年11月30日ChatGPT橫空出世，為人工智慧（AI）演進揭開序幕，繼AI伺服器之後，AI PC接續成為熱門題材，市場跟風總不可避免，但就品牌廠商而言，如何以多元產品的生命周期，搭起持續性營收貢獻，恐怕才是永續經營的目標；因此，布建另一隻「可以站穩的腳」勢在必行，而一年動輒數兆美元的汽車產業，更因為新能源車發展，提供台灣科技廠商下一個黃金十年的大好機會。
過去數年全球疫情造成各產業起伏完美地演繹了市場的起落。而在這波AI勢頭正旺之際，電子下游的台廠不只緊抓自身在AI伺服器及AI PC供應鏈的優勢，同時也看準因電動車而重新解構的汽車產業商機，以長年積累的資通訊領域利基切入，布建後市營運發展動能。
如車用影音娛樂等車用相關電子系統的代工廠，包括廣達、英業達、緯創及仁寶、和碩等，皆順勢跨進車用電子系統研發及ADAS（先進輔助駕駛系統）相關產品外，在電動車充電樁產品與解決方案部分，打入美系電動車大廠供應鏈的廣達、和碩、鴻海和緯創，也皆陸續投入研發設計、端出自家的充電樁產品。
而對台灣主機板業者而言，汽車端需求量大但是認證難度高，而外部相關對應車用周邊，特別是智慧充電樁內置的工控主板，亦是擅於發揮、且具利基的強項之一，多家主板廠包括精英、映泰、微星、華擎、華碩等皆已搶進，技嘉更在布局車用電子多年後，將於明年初登場的CES 2024美國消費電子大展中，正式端出旗下自動駕駛控制主機、車載資通訊控制器等產品。
雖然AI現今可謂當紅炸子雞，但多數業者預期數年後，受惠AI伺服器及AI PC帶來的營收規模增長雖可期，但獲利結構會否能藉此持續優化，仍不甚明朗，考量整體營運發展的後市動能，布建另一隻「可以站穩的腳」則成為現階段勢在必行的策略之一。
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