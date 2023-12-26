品牌廠首波搭載英特爾Meteor Lake平台晶片組的AI-ready筆電，多已於近日發表，甚至部分廠商推出後，立即上市開賣測水溫；惟品牌業者展望2024年，認為AI PC產品要到明年下半年後才會逐步趨於成熟，但除了商用換機潮外，明年適逢輝達二年一度顯卡大改版，屆時將加速電競機汰換潮，預期年度亮點除AI PC外，仍會以電競新品為競爭主力。
2024年雖被稱為AI PC元年，不過研調機構多預估，廣義含括NPU及蘋果自家研發之Mx系列處理器之AI PC出貨量，滲透率僅占個位數百分比，至2025年才將有較明顯的增長，拉升滲透率達到三成，並於2027年時成為市場主流、占比可能達六成比重。
因此，業者認為在生成式AI導入個人裝置產品的殺手級應用／服務還未出現前，已能支援NPU的AI-ready PC在運算效能提升上，仍將易於被內建獨顯的機款如電競、中高階以上之創作者系列等PC所取代。
加上明年上半年PC市況復甦力道尚趨緩，品牌業者多將主力聚焦在企業／教育等商用市場換機潮，與近年動能持穩增溫的電競市場上。
台系品牌廠中，華碩除了有ASUS系列的入門級或類電競系列，旗下ROG玩家共和國子品牌的中高階以上電競產品線，加總在全球電競筆電市場有超過兩成以上市占。若以中高階以上電競筆電來看，華碩以及微星則居前兩強。
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