下游廠搶新能源車用商機

主機板業者搶攻車用商機，繼華擎、映泰及宏碁、華碩集團相繼跨足之後，微星25日宣布首度前進台北車展，將端出旗下多款家／商用AC智慧充電樁及能源管理系統（EMS），2024年大舉跨入消費市場。

微星預告，近期將在台上市充電樁相關周邊產品，並開放民眾訂購。依內部規劃，微星2024年亦將逐步搶進歐、美市場，進一步擴展出貨規模。

微星規劃於車展中，端出100％台灣製造的充電樁產品，包括可透過手機App控制充電排程，並可彈性支援美規及歐規充電槍的個人家用「EV Life」，亦有針對如公共停車場、充電站、建案等，具備QR Code金流支付、RFID卡片感應功能，或增加車牌辨識功能的「EV Premium」、「EV AI」兩種商業應用解決方案。

主機板廠商指出，疫情衝擊電子產業循環，加速台廠積極轉型或擴充下游出海口，掌握工控主板製造技術與生產優勢的電子下游台廠，近年紛紛以電動車充電樁做為搶進新能源車領域的灘頭堡。

台系多家主板廠皆憑著工控主板產製技術的利基，搶進歐美電動車充電樁供應鏈。例如從充電樁產品代工切入的精英，六年多前即透過轉投資美國智慧充電樁系統軟體開發商布局，並於過去兩年分別量產歐規及美規的充電樁產品。

映泰在今年第二季後，向美系電動車充電樁客戶開始出貨具寬溫的AC充電樁控制板，接續還有採用ARM架構的充電樁控制板，及DC（直流電）充電樁控制板等產品推出，將視客戶端需求出貨。

華擎則透過旗下轉投資子公司華玉科技，發布首款結合自主研發之雲端管理系統的Level 2 AC智慧充電樁產品暨服務，先鎖定美國與日本電動車市場部署，後續再陸續加入歐規智慧充電樁產品、跨向歐洲車市。

宏碁除了上市子公司建碁，成功搶進美國電動車充電樁及歐洲加氫站等新能源車市外，集團中聚焦智慧交通之新事業宏碁智通，亦以整合多元支付、車牌辨識及AC充電樁的智慧停車柱解決方案，成功拿下台灣多個縣市及示範場域的路邊智慧停車系統專案，在台取得標案市場市占之冠。

華碩則透過子公司華碩雲端、新成立的華碩智行，從多元支付系統與智慧停車柱之整合解決方案切入，從AC充電樁的研發設計著手、部署智慧停車暨電動車充電系統服務解決方案市場商機。