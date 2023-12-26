強化保障比重，投資型壽險死亡門檻考慮再拉高。保險局透露，為因應高齡化社會及接軌國際措施等，香港對65歲以上被保險人的投資型保單，規定壽險保障應是應付保費的150％，對應台灣目前規範61～70歲的壽險保障是保障帳戶價值的110％，「相對偏低」，因此將討論調整。

壽險業2026年要接軌IFRS 17與ICS 2.0，其中即要拉高保障型商品比重，以厚植CSM（合約服務邊際利潤），金管會亦希望壽險業能提高國人的保障，因此會以獎勵及調整規定的方式，鼓勵壽險公司多設計高保障成份的利變型壽險及投資型壽險。

保險局2019年曾訂定投資型壽險死亡保障門檻，即死亡保障給付占保單價值的最低比率，現行依照年齡區間，死亡保障門檻為100％～190％之間，91歲以上是100％，16～30歲為190％，而屆齡退休年齡的61～70歲為110％。

保險局表示，參考香港訂出ILAS（投資相連壽險）計畫，針對被保險人在65歲前，死亡保障至少要達應付保費的150％以上，顯示香港監理機關非常重視商品的死亡保障，目前國內針對投資型壽險已有門檻比率要求，但110％相對香港還是較低，未來將做檢討，適度拉高死亡保障門檻，不只對投資型保單市場有正向發展，也能提升各壽險公司的CSM。